南部中心／綜合報導

為響應 2026 年國際癲癇日，社團法人台灣癲癇之友協會 ，在高雄市衛武營都會公園草地舉辦「走出癲癇，5000 萬步」的公益健走活動，邀請癲癇朋友、家屬及社會大眾一同走出戶外，用行動為全球癲癇患者發聲。





響應 2026 年國際癲癇日 全民健走挺癲癇

健走活動，除了衛教宣導癲癇發作處置「五字訣」外，更希望鼓勵癲癇朋友勇敢走出戶外，提升生活品質。（圖／民視新聞）





「國際癲癇日」由國際癲癇局與國際抗 癲癇聯盟共同設立，每年訂於 2 月的第二個星期一，2026 年的國際癲癇日就在 2月9日。今年的IBE，在國際癲癇日發起「癲癇 5000 萬步」全球行動，號召世界各地分會於 2026 年 1 月 5 日至 2 月 9 日期間，共同完成象徵性「5000 萬步」的里程數。因為根據世界衛生組織的官方統計數據，全球約有 5,000 萬人受到癲癇症影響。

台灣癲癇之友協會理事長林素娥，希望透過健走活動，期盼喚起社會大眾對癲癇 的正確認識。（圖／民視新聞）





主辦單位，希望透過健走活動，期盼喚起社會大眾對癲癇 的正確認識，攜手為全球 5,000 萬名癲癇朋友而走。 本次健走活動以「走出癲癇，5000 萬步」為主題，除進行癲癇衛教宣導與癲癇發作處置「五字訣」宣導外，更希望鼓勵癲癇朋友勇敢走出戶外，提升生活品質， 並推廣安全、適合全民的健走運動風氣。同時，透過公開活動打破社會對癲癇的刻板印象，讓癲癇夥伴親自傳遞正確的衛教資訊，提升社會理解與接納，在國際癲癇日的全球公益關懷下，為癲癇議題創造更多正向聲量。 也希望透過這場活動，讓大家一起用腳步傳遞理解，用行動支持癲癇。

