響應1125國際婦女受暴終止日 新北市府攜蘭馨協會車隊遊行

響應「一一二五國際婦女受暴終止日」，新北市府攜手新北市國際蘭馨交流協會以車隊遊行宣導「暴力零容忍」。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

響應「一一二五國際婦女受暴終止日」，新北市府攜手新北市國際蘭馨交流協會廿五日發起街頭行動，以反家暴、反虐童、反性侵害、反霸凌及反毒為主題，進行車隊誓師遊行，自板橋第一體育場啟動，沿途穿梭板橋鬧區，以街頭宣導方式將「暴力零容忍」訊息帶入城市日常。

蘭馨國際交流協會第廿八屆中華民國總會總監施秉慧表示，協會為國際性的婦女服務組織，今年攜手新北市社會局首度採車隊遊行方式，選在十一月廿五日上午十一時三分象徵「國際婦女受暴終止日」及「一一三保護專線」的時間，全國四十五個分會同步響應展開街頭行動，以全國連線方式提升社會對家暴與性別暴力議題的警覺。

國際蘭馨交流協會成員參與反暴力街頭行動，呼籲民眾如發現危險跡象，要勇於通報、尋求支援。 （記者吳瀛洲攝）

市府社會局長李美珍及副局長許秀能也到場，以行動展現新北市守護婦幼的決心；李美珍表示，家庭暴力過去常被視為「家內事」，但隨著意識提升，社會已不再容忍暴力；新北市長期致力家庭暴力防治，建構多元服務，包括受暴婦女就業支持、托育銜接、居住協助等婦女增能方案，及緊急與中長期庇護服務，協助受暴者脫離危險環境、重建生活。

李美珍強調，「暴力零容忍」，呼籲民眾若發現危險跡象，要勇於通報、尋求支援，讓每一名處於風險中的人，都能在第一時間獲得安全與幫助。