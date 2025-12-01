響應12/1世界愛滋日！ 疾管署提全球愛滋防治3零願景





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】疾病管制署（下稱疾管署）今（1）日為響應聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）世界愛滋日主題「Overcoming disruption, transforming the AIDS response」，舉辦今（114）年世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會，由疾管署羅一鈞署長，林明誠副署長、台灣愛滋病學會盧柏樑理事長、愛滋病防治及感染者權益保障會委員與愛滋防治相關民間團體等共同出席。



提升大眾對愛滋防治的正確認知 疾管署傳達正確知識和消除偏見



疾管署說明，記者會特別邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行開場表演，期望透過其大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視，彰顯包容與尊重價值；並透過現場貴賓參與「突破迷思 撕下標籤」互動遊戲，撕去愛滋常見迷思問題，傳達正確的愛滋知識與消除偏見。

記者會最後由臺灣公衛學生聯合會的學生代表，以中、英、日三種不同語言獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》作為壓軸演出，希望藉由音樂跨越隔閡，傳遞愛滋防治「U=U（病毒量測不到＝傳不出去）」的核心理念，提升大眾對愛滋防治的正確認知，展現包容、多元的力量，及對健康平權的支持。



疾管署指出，我國愛滋疫情自107年起整體呈下降趨勢，今年截至10月新增感染數為744人，較113年同期833人減少89人，下降11%；另根據統計，我國113年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」，顯見我國愛滋防治之成效。疾管署持續鼓勵民眾落實安全性行為（正確使用保險套及水性潤滑液），以有效預防愛滋等性病。



約8%感染者未知自身感染 鼓勵民眾進行愛滋自我篩檢或匿名篩檢



疾管署提醒，雖然我國愛滋防治成效顯著，但仍有約8%感染者未知自身感染狀態，不論是本國人或外國籍朋友皆可藉由多元的篩檢管道定期篩檢，包括愛滋自我篩檢或匿名篩檢服務，以了解自身健康狀態。為鼓勵民眾進行愛滋篩檢，自即日起至今年12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於疾管署自我篩檢網站購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費之優惠（如使用免費試劑電子兌換券者，則仍需支付物流費）。



此外，疾管署自今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲（含）以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。



疾管署將持續結合政府及各界資源，共同推動愛滋防治與去歧視工作，建構友善環境，促進健康平權，期盼達成聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）「95-95-95」目標，及全球愛滋防治愛滋3零（零新增、零死亡、零歧視）願景，邁向消除愛滋的目標。



