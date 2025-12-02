響應123檳榔防制日 衛福部籲要定期口腔癌篩檢

檳榔經國際癌症調查中心證實為一級致癌物，長期嚼用會造成口腔黏膜發炎與纖維化，最終可能形成口腔癌，為了降低檳榔對國民健康造成危害，衛福部今天(1日)攜手台灣檳癌防治聯盟舉辦記者會，邀請邀請民間團體、專家學者及地方政府共同響應「123檳榔防制日」，提升國人檳榔對健康的危害意識。

根據衛福部113年死因統計顯示，口腔癌在十大癌症排名第6位，在男性中，排名更高達第4位，研究也指出，有嚼檳榔者罹患口腔癌風險是一般人的28倍，若菸檳酒來者不拒，口腔癌罹患率更是一般人的123倍，衛福部次長莊人祥表示，為達成總統賴清德「2030年癌症標準化死亡率下降1/3」的健康台灣目標，衛福部持續推動各項檳榔防制及口腔癌防治策略。

廣告 廣告

次長莊人祥表示，包括研擬《檳榔健康危害防制法》，強化對未成年人與孕婦之健康危害防制，並結合跨單位與跨部會資源，提升未成年人及高風險族群之健康識能，並增進篩檢服務及戒檳衛教的可近性，進而提升檳榔防制與口腔癌防治工作成效；惟檳榔涉及經濟、社會、文化等多重議題，仍有待各級政府、民間單位、學界共同努力及加強社會溝通，以維護國人健康。

本次記者會除了響應「123檳榔防制日」之外，更鼓勵民眾以實際行動守護自己與家人健康，遠離檳榔及菸酒，並搭配定期口腔癌篩檢，以降低疾病風險。