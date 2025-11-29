響應2025世界廁所日 中市環保局多元推廣優質如廁文化

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】響應聯合國11月19日「世界廁所日(World Toilet Day)」，台中市政府環保局今(114)年度迄今辦理6場次優質如廁文化、公廁清掃學習活動及性別友善廁所推廣活動，分別邀請國小師生、各公廁管理單位及清潔維護廠商參與，加強宣導優質如廁文化，讓與會人員體會到公廁清潔人員的辛勞，進一步愛惜公廁設施，公私協力維護台中市列管公廁環境品質。

▲環保局辦理了5場次列管公廁清潔人員性別友善廁所訓練會議及公廁清掃學習活動。

環保局說明，今年與北屯區文心國小攜手合作辦理如廁文化宣導活動，透過淺顯易懂的互動方式推廣5個「優質如廁行為」的行動與口訣（敲敲、關門、上、沖、洗），並讓學童認識不同類型廁所標示、辨識衛生紙丟馬桶標示及廁所整潔重要性。另播放煙蒂不落地的擬人化動畫宣導影片，引導孩子們體認到亂丟煙蒂對環境造成的危害，培養與會學童成為環保小尖兵。

參加有獎徵答的王同學說，今天上完課後知道廁所清掃人員的辛苦，以後上廁所時會改掉洗手後甩水的壞習慣，回家也會請抽煙的阿公不要亂丟煙蒂，最好能夠把菸戒掉。文心國小校長柯志明表示，感謝環保局安排輕鬆有趣的教學活動，讓今日參與的3、4年級學童學習到如廁禮節且強化環保意識，並將正確觀念帶回家庭，期盼未來能持續與環保局合作，共同推廣環境教育理念。

除校園推廣外，環保局日前也辦理5場次列管公廁清潔人員性別友善廁所訓練會議及公廁清掃學習活動，透過性別友善廁所推廣及現場公廁清掃示範，提升與會公廁管理單位代表及清潔維護人員的公廁清潔維護知能及性別友善觀念，並藉由經驗交流分享彼此清理小撇步，激盪出公廁維護管理的最佳解方。

當日活動同時進行113年度績優公廁單位及績優清潔人員頒獎，從事廁所清潔工作10多年的獲獎人員林小姐說，每當遇到有人說「謝謝妳！廁所很乾淨」時，就是對清潔人員最直接的鼓勵！她也會繼續用心把廁所打掃乾淨，讓使用過的民眾都滿意。

環保局強調，公廁品質代表城市進步的象徵，除各公廁管理單位必須落實平時清潔維護作業外，呼籲市民落實優質如廁行為，讓台中市6,000多座列管公廁維持「不髒、不濕、不臭」三不原則，未來將持續爭取中央補助經費，優化公部門老舊公廁設施，打造台中市乾淨、舒適且無礙的優質如廁空間。此外，也請癮君子「煙蒂不落地」，養成愛護環境、自備煙蒂盒的好習慣，一同守護宜居幸福城市。