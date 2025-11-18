響應2025世界抗生素週！ 用對抗生素防治抗藥性危機





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】抗生素抗藥性已被世界衛生組織列為全球健康十大威脅之一。為喚起全球對抗生素抗藥性的重視，世界衛生組織（WHO）將每年 11 月 18 日至 24 日 訂為「世界抗生素週」，以年度主題倡導促進跨領域合作與具體行動，共同遏制抗生素抗藥性的傳播。



抗生素抗藥性威脅是當前危機 政府單位期透過6大策略加強防治



今（2025）年的主題為「立即行動：守護當下，保障未來」，強調抗生素抗藥性威脅並非遥遠的挑戰，而是當前的危機；它已經影響到我們的健康、糧食安全、環境和經濟，卻仍普遍存在社會認知、財政支援和行動不足的窘境，因此亟須立即採取跨部門協調行動，以因應日益嚴重的抗生素抗藥性全球威脅。

廣告 廣告



為與國際接軌，強化政府跨單位合作，衛生福利部、農業部、環境部及內政部共同擬訂「國家防疫一體聯合行動方案（2026–2030年），並整合2025–2029年「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，以防疫一體（One Health）為架構，期透過「國家抗生素管理協調機制」、「確保抗生素取得、管理與處置」、「提高認知、教育與培訓」、「加強感染預防和控制」、「強化監測和評估」、「創新與研究」6大策略，在人類、動植物、食品和環境健康領域進行長期投資和採取策略行動，強化我國抗生素抗藥性防治效能。



響應WHO世界抗生素週活動 「用對抗生素-健康得來速」畫作展出



為響應WHO世界抗生素週活動，今年度參與疾管署「抗生素管理與感染管制卓越計畫」的醫院，包括臺北榮民總醫院、衛生福利部桃園醫院、新竹臺大分院、奇美醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院等帶領之聯盟群組醫療院所，以及臺大醫院「抗生素抗藥性防治中心」，陸續以多元化方式辦理響應活動。



透過政府醫藥衛生、食品、農業等相關單位與醫策會、專業學會、醫療照護機構共同參與，展現公私部門共同持續推動抗生素抗藥性防治的決心，疾管署並於日前辦理「用對抗生素-健康得來速」國中小學生插畫徵件活動，共有800餘件作品投稿參賽，得獎作品目前於光點臺北展出中，展期至11月23日止，歡迎民眾踴躍前往觀賞，共同關注抗藥性議題。



抗生素抗藥性防治需要醫藥衛生、食品、農漁畜牧、環境等各相關領域的從業人員及民眾共同協力合作，從政策、教育、公眾意識提升及行為改變等面向著手，達成減緩抗藥性威脅的整體目標。每一個人的行動，都是守護健康的重要力量。讓我們「立即行動：守護當下，保障未來」，攜手建構更安全、健康與永續的未來。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸樂齡生活被「漏尿」困住 單一切口可調式吊帶手術有解

▸兒童近視加速眼球拉長！高度近視風險增 醫給解方預防