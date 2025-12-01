響應2025年世界愛滋日 呼籲高風險族群接種2劑M痘疫苗提升保護力

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】世界衛生組織自1988年起，將每年12月1日訂為世界愛滋日，目的是為了鼓勵全球各國及相關民間團體透過不同管道及方式，持續重視愛滋病毒防治及教育工作，並凝聚各界力量及資源，提高社會大眾對愛滋病毒感染的重視，今(114)年世界愛滋日主題為「Overcoming disruption, transforming the AIDS response」，期望透過團結與合作，消除人們對於愛滋的歧視與不平等，讓大家了解「U=U」(Undetectable=Untransmittable)，提醒感染者只要穩定服藥治療，維持在體內病毒量測不到的狀態，就不會透過性行為傳染給伴侶，讓民眾及重點族群都有意願接受預防愛滋篩檢等資訊，這樣不僅在保護感染者權利的同時，亦能達到終結愛滋的目標。

廣告 廣告

根據疾管署統計，截至今年10月全國愛滋感染者累計45,994例，嘉義市有268例，全國HIV感染者年齡以25到34歲居多，感染原因約有83%為不安全性行為。為響應今年世界愛滋日並提升愛滋防治宣導與去歧視，嘉義市政府衛生局和財團法人台灣紅絲帶基金會攜手於12月7日下午1:30-4:30在檜意森活村辦理《Red Ribbon Pop-up》活動，現場安排舞台表演互動及DIY拼豆手作體驗，並以互動問答方式推廣「U=U」，協助大眾以正確觀念面對愛滋感染者及做好愛滋病防治。

▲愛滋病防治的宣導海報。

嘉義市衛生局籲請有性行為者，至少進行1次愛滋篩檢；若與不明對象發生未使用保險套的不安全性行為，建議於暴露後24小時內，儘速至嘉義市2家指定醫院(臺中榮總嘉義分院、嘉義基督教醫院)就醫，經醫師評估後，自費進行抗愛滋病毒預防性投藥，並於不安全性行為後4-6週及3個月進行愛滋病毒篩檢(HIV抗原/抗體複合型初步檢驗)；若有持續性的感染風險行為，例如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等，則建議每3至6個月篩檢1次，及早發現及早治療；如發現已經感染者，請儘速至嘉義市3家愛滋指定醫院(臺中榮總嘉義分院、嘉義基督教醫院、部立嘉義醫院)就醫，只要規律接受治療及服藥，病情就可獲得良好控制。

依據疾管署統計，國內在11月份就新增7例M痘確定病例的警訊，且皆為本國籍青壯年男性，考量近期感恩節、耶誕節等節日將至，提醒民眾要做好自我保護。目前國內M痘主要透過性接觸傳播，對有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險較高。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。

▲嘉義市愛滋病篩檢醫院，和自我驗檢試劑人工販售點和自動服務機分佈點。

衛生局也呼籲高風險族群，例如近1年有風險性行為者（多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)、過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者，都應盡速完成接種2劑的M痘疫苗，以達到最佳保護力。相關資訊可上嘉義市政府衛生局網站/科室簡介/疾病管制科/傳染病防治/M痘防治專區(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=9542)。如有愛滋相關疑問，可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢或撥打國內免付費專線1922、嘉義市衛生局電話05-2338066洽詢。（照片：記者劉芳妃攝）