響應F:F:F音樂節 搖滾版a-We前進芬蘭亮相

（中央社記者王寶兒台北14日電）文化部在大阪文化世博推出吉祥物a-We，響應F:F:F音樂節將在芬蘭登場，a-We也跟著「出差」去，由文總特製手拿電吉他的搖滾版徽章隨行，文化部長李遠今天也特別戴著徽章亮相。

F:F:F音樂節由外交部與中華文化總會舉辦，集結來自台灣、芬蘭的6組音樂團體演出，台灣有閃靈、血肉果汁機、Crescent Lament恆月三途等樂團，呈現來自台灣的搖滾力量。

文總秘書長李厚慶今天在行前記者會表示，很高興文總能作為集結公部門、民間企業力量的平台，一起完成此次任務。過去大阪文化世博期間，文總與文化部合作推出a-We周邊，這次a-We變成「搖滾版」一起出任務，希望可以讓芬蘭朋友愛上台灣。

李厚慶說，因應許多台灣粉絲「敲碗」，文總此次也在文總城南空間NO.1外設置「文總選物機」，讓台灣粉絲也能買到搖滾版a-We徽章。外交部長林佳龍、李遠今天更「搶頭香」搶先採購。

李遠說，大家對a-We的喜愛，文化部都聽到了，過去便許諾要讓a-We繼續出任務，帶著台灣文化走向世界各國，如今第1個任務即將展開，a-We將一改療癒外表，穿上代表搖滾的黑色衣服、背著黃色的電吉他去到芬蘭，與包含芬蘭大使林昶佐「閃靈」在內的樂團合體，用搖滾樂征服芬蘭的觀眾。

李遠表示，在林佳龍帶領下，台灣外交如「猛虎出柙」，而文化加入更是如虎添翼，「文化部願意扮演外交部這隻猛虎的2個翅膀，然後飛翔到更遠的國家。」外交部與文化部今年推行歐洲台灣文化年，此行前進芬蘭將是一個高點。

李遠說，在過去許多文化活動中，他發現北歐國家對台灣並不陌生，對於台灣電影、文學都有興趣，在北歐國家與國家相互影響下，他相信此次前進芬蘭演出一定也能影響到其他國家。（編輯：龍柏安）1141114