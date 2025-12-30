一頁式廣告假包裹騙錢 14物流公司淪詐團幫凶

台北市 / 綜合報導

網購詐騙案件層出不窮，警方發現不少民眾因為一頁式廣告下單產品，卻領到假包裹，循線追查發現，原來是14家倉儲物流公司，和境外詐騙集團合作，不止幫忙運送貨物，還協助使用代收包裹的款項，支付投放假廣告的廣告費高達2.3億元，警方帶回涉案公司的負責人等18人，將他們依違反銀行法等罪嫌移送偵辦。

點開一頁式廣告，對方要你加入line好友下單減肥產品，直到付完款領貨才發現，收到假包裹，但錢已經被騙走，警方發現，不少民眾在網路一頁式廣告下單包裹被詐騙，除了減肥產品，還有玉鐲.茶葉和土蜂蜜等，循線追查，幕後嫌犯竟然是物流公司。

員警說：「我們先去辦公室一下，看他辦公室。」員警找上門蒐證，檢查相關文件和帳本記錄，發現涉案的物流公司總共有14家，他們和境外詐騙集團合作，幫忙詐團運送假包裹代收款項，收款後一邊將錢匯回詐團，一邊幫忙匯款給廣告公司投放假廣告，幫忙支付了高達2.3億元的廣告費，不法獲利共1840萬元。

偵查第六大隊第六隊長詹明佳說：「涉及詐欺及地下匯兌等罪嫌，拘提通知廖姓等14家公司負責人，及幹部等18人到案。」檢警執行搜索，帶回涉案倉儲公司負責人等共18人，依涉嫌違反銀行法等罪嫌移送偵辦。

