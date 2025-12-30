中部中心／綜合報導

"一頁式廣告"詐騙層出不窮！刑事局追查背後資金來源，赫然發現，國內北部多家物流及倉儲公司，竟與詐騙集團勾結，3年共投放2.3億廣告費用，吸引民眾點擊廣告，下單後貨到付款進而受騙上當。警方搜索、拘提14家公司負責人及幹部18人到案，移送桃園地檢署偵辦。

調查人員，在倉庫裡，分頭搜索，來到倉庫後方，一箱箱貨物，堆高高的，





一頁式廣告詐騙大黑手！物流、倉儲業者勾結詐團 抽佣牟利涉嫌洗錢至境外

物流將貨款匯給境外詐團 警方拘提14家公司及18人（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





網購詐騙案件層出不窮，尤其是"超商包裹詐騙"為最多，而源頭大多是"一頁式詐騙廣告"，刑事警察局，展開追查發現，這些廣告的資金來源，竟然大多是物流、倉儲公司所投放。

根據了解，倉儲物流公司，替詐騙集團"代付"費用，讓集團架設網頁上架廣告，民眾誤信下單，再由倉儲物流公司包裝出貨，獲取代收費用，其餘貨款則是匯到境外給詐團，專案小組蒐證多時，發現以此手法，投放的廣告費用高達2.3億，涉案的有14家公司。





一頁式廣告詐騙大黑手！物流、倉儲業者勾結詐團 抽佣牟利涉嫌洗錢至境外

一頁式詐騙! 背後竟是物流.倉儲業者勾結詐團（圖／民視新聞）





一頁式詐騙廣告，商品琳瑯滿目，物流公司勾結詐團，讓無辜百姓上當受騙，呼籲民眾勿隨意點擊選購。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：一頁式廣告詐騙大黑手！物流、倉儲業者勾結詐團 抽佣牟利涉嫌洗錢至境外

更多民視新聞報導

狡猾！5旬男誤信投資遭詐 女車手取款地點、時間狂改仍遭逮

限24小時內道歉！黃國昌竟嗆告賴清德 總統府籲：先回立院做正事

臉書好友慫恿投資高獲利基金 59歲男險被騙70萬元

