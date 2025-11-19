一頁A4就要談財劃法？她砲轟中央硬卡分配權

▲台北市議員柳采葳。（圖／記者呂炯昌攝，2025.05.29）

[NOWnews今日新聞] 行政院研擬明（20）日通過《財劃法》修正草案，已多次邀集地方政府協商，然而現在卻傳出，中央召集地方開事權會議，僅在會前提供一張A4紙張的資料，沒有數據、公式，且說明要等院版通過後，才會公布補助辦法。對此，台北市議員柳采葳狠批，卓榮泰想過地方政府財政嗎？沒有，他只想到自己，根本只想將地方政府當成木偶，毫無地方自治精神。

柳采葳今指出，千呼萬喚中，行政院版本的《財政劃分法》要在明天行政院會中定案，但是這份牽動上千億元、影響各縣市未來財源、影響偏鄉是否有足夠資源的法案，竟然提供給地方政府的討論資料，只是薄薄一張A4紙。內容空洞、沒有公式，沒有試算基礎，沒有透明分配母數，這樣的資訊公開程度和政府說的「尊重地方自治」的承諾完全悖離。

廣告 廣告

柳采葳提到，既然是要重新分配中央與地方的稅款與補助款，既然說「地方可以分多少要等通過才知道」，沒有提供任何估算金額，怎麼討論？怎麼溝通？地方政府怎麼可能提前做好預算評估、思考財政調度？行政院說是要跟地方討論《財劃法》版本，但是根本只想將地方政府當成木偶，毫無地方自治精神。

柳采葳更痛批，說穿了，行政院對於《財劃法》的思考，就是想繼續當金雞母，不論法案怎麼修，中央政府還要死緊緊抓牢「分配」這個最大的權力，讓所有地方政府想要中央給錢，就得乖乖聽話。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

沈伯洋被點名選台北態度驟變 藍青年暗酸「怕重演這人前例」

葛如鈞AI回覆失守！半夜遭玩爆 無厘頭被問：我什麼時候脫單？

高雄驚現垃圾山！邱議瑩狠嗆這句遭反問：當時怎不這樣講？