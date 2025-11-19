一頁A4談財劃法！洪健益籲北市府：別被綁架

▲《財劃法》一頁A4爭議延燒，台北市議員洪健益發聲力挺。（圖／洪健益提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院研擬在本週四（20日）通過《財劃法》修正草案，財政部日前召集各縣市開會，但在說明資料中，僅提供一張A4紙，內容約700餘字，其中不見任何公式和試算，引起地方強烈不滿。對此，台北市議員洪健益也做出回應。

洪健益表示，中央被迫拿出一張紙宣布《財劃法》修法，其實根本原因很清楚，就是國民黨與民眾黨在國會以暴力多數強行通過的版本，已經讓原本應具「公平性」的統籌分配款與一般補助款變得混亂、失衡，甚至對某些地方政府極為不利。

洪健益指出，在這樣的情況下，行政院必須提出客觀的版本，重新把專業帶回制度中。行政院版不但更完整，也遠比先前那些倉促、缺乏專業評估、充斥政治盤算與杯葛的版本更能保障全體國民的權益。

洪健益強調，台北市政府此時更應該表態支持中央推動《財劃法》改革修正，支持採納行政院的專業版本，才能真正讓資源合理分配、讓人民得到實質的照顧，而不是被政治算計綁架。

