頂上無毛，國家來扛！南韓總統拋震撼彈：「禿頭」讓健保來救

南韓總統李在明拋出禿頭藥納健保的震撼構想，主張其為影響生存的議題。

[Newtalk新聞] 南韓總統李在明拋出震撼彈，主張將遺傳性禿頭藥物納入國家健康保險補助，引發軒然大波。他認為禿頭已從單純的美容問題，演變成影響部分民眾生活與自信的「生存議題」。這項構想在健保財務早已亮紅燈的南韓社會投下變數，不只在網路論壇炸鍋，連受惠的禿頭族群內部也雜音不斷。

這項政策隨即在南韓社會掀起正反兩極論戰。支持者大讚李在明是「最接地氣的總統」，認為此舉能大幅減輕患者的經濟負擔。然而，反對聲浪同樣高漲。忠清北道33歲的李元宇坦言，髮線後退確實打擊自信，但考量到健保早已陷入赤字困境，「不是能隨便亂花錢的情況，禿頭終究還是美容問題，不是疾病」。也有網友犀利批評，連女性衛生用品、乳癌藥物納保都會被檢討，現在卻想補助禿頭藥，簡直像在開玩笑。更有聲音直指核心，如果一個社會連禿頭都變成生存壓力，政治人物該做的不是發補助，而是從根本改變這個高壓社會。

根據BBC報導，南韓現行健保制度僅補助因疾病或醫療原因導致的脫髮治療，最常見的遺傳性禿頭被排除在外。衛生部長鄭銀敬16日在會議中明確指出，遺傳性禿頭不會直接危及生命，因此不符合補助條件。李在明當場反駁：「難道是不是疾病，取決於我們怎麼定義遺傳病嗎？」這番言論在會議現場引發激烈討論，也讓外界重新審視健保補助標準的界線。面對各界質疑，李在明表示，若真將禿頭藥納入補助，政府會考慮設立補助上限。

除外，南韓健保體系正面臨嚴峻的財務考驗。去年健保赤字高達11.4兆韓元（約新台幣3360億元），隨著人口高齡化加劇，資源分配問題更顯捉襟見肘。南韓醫師協會也公開呼籲，政府應將有限資源優先投入重大疾病治療。首爾32歲的宋智勳就質疑，雖然能省藥費不錯，但這項政策「有點像是為了爭取選票」，政治動機令人懷疑。

