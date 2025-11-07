頂住改革壓力 石崇良：健保不能倒、去留從不在我心中

衛福部長石崇良今(7日)受訪時表示，會收集更多意見，凝聚共識，為健保的永續發展繼續努力。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保補充保費改革掀起民怨，面對輿論壓力，衛福部長石崇良今(7日)受訪時表示，所有政策出發點都只有一個，就是讓健保財務能永續經營、穩健照顧更多民眾與弱勢，健保精神的核心是互助、互利與量能負擔，這樣的制度必須持續下去，「我們會收集更多意見，凝聚共識，為健保的永續發展繼續努力。」

針對原先規劃明年修法、後年上路的補充保費改革方案，因反彈聲浪大將暫緩推動、廣納意見後再行研議，石崇良今天出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」會前受訪時表示，就像今天研討會送的書「健保不能倒」，健保財務有改革的必要性，健保改革從來沒有停過，才能延續30年，要繼續往下走，也必須不斷討論，未來相關討論會持續推進，設計過程中衛福部會持續收集意見、凝聚共識，為健保的穩健與永續發展繼續努力。

對於外界質疑政策倉促、甚至未與金管會溝通，石崇良解釋，相關構想在部內早已討論許久，並與財經專家交換過意見，但因尚未進入正式程序，「這次事件其實有點偶然，是媒體專訪的過程才被揭露出來。」

石崇良澄清，目前並未進入法制作業階段，「如果到了那個階段，一定會有跨部會討論，也一定會召開公聽會，不會只是部長個人發言而已，現在只是一個想法，正式的程序尚未啟動。」外界誤以為政策倉促或未溝通，事實上只是還沒到那個階段，「我們內部一直在做健保財務的研析，也會持續蒐集社會意見，這樣的過程一定會越來越透明。」

被問及行政院是否介入溝通，石崇良表示，當然有，行政院與衛福部對媒體反應和民眾意見都有充分掌握，雙方持續交換意見、對外說明，避免誤解以訛傳訛，因此衛福部也主動澄清，讓民眾了解目前僅是討論階段，並非既定政策，也希望大家放心。

至於政策未來的方向，石崇良重申，會秉持健保精神，量能互惠、公平負擔、照顧弱勢來推動各項制度檢討，不論是保費結構調整、補充保費修正，或擴大費基以增加財源，「都會依循這樣的原則持續討論。」

上任兩個月就面臨輿論風暴，是否擔心「部長位置不保」？面對改革壓力，石崇良說，這題大概是每位部長都會被問到的問題，但他從沒想過這件事，「去留從不在我心中，我只想把事情做好，讓醫療體系與健保都能持續穩健發展。」

