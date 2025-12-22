頂六國小歡慶90週年校慶，植樹活動傳承教育永續

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣中埔鄉頂六國小20日舉行90週年校慶暨植樹活動，嘉義縣長翁章梁親自蒞臨主持，與中埔鄉長李碧雲等人共同種下樹苗，象徵90年教育的傳承與永續發展。



翁章梁在校慶中為傑出校友喬山健康科技股份有限公司董事長羅崑泉、南投縣警察局長謝宗宏、勤盛工業有限公司董事長蔣榮福等人頒獎，感謝眾多校友回饋母校。



其中羅崑泉以父親名義捐助母校圖書室空間改造經費，讓師生享有舒適閱讀環境，更贊助今日校慶餐會費用40萬，鼓勵學校廣邀校友回娘家敘舊，在活動中心席開62桌，為校慶增添歡樂氣氛。



校長何嘉祥指出，頂六國小以客家文化為教育主軸，積極培育學童參與客家獅、足球、英語及科技教育等多元課程，在全國及縣級以上比賽獲得優異成績。



因丹娜斯颱風侵襲嘉義，學校樹木被吹倒20多棵，為了實踐環境教育，師生合力發揮巧思，將倒塌樹木製成杯墊，作為贈送貴賓及校友的紀念品，也在校慶進行植樹活動，除了復原校園環境，更是種下感恩及希望，蘊含薪火相傳的意義。



翁章梁表示，頂六國小是90年的老學校，目前國小及幼兒園的孩子大約100位，校長及教師團隊將客家文化作為特色教育主軸，積極發展多元課程，培育眾多人才，謝謝老師辛勤教導，也肯定許多校友都持續支持母校，讓校慶圓滿成功。