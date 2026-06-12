頂加不能領了！國土署徹查1類異常 抓到詐領撤銷資格、全數吐回

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國土署聯手警方嚴查一址多租的「幽靈租客」。示意圖，與本新聞無關。（資料畫面）

內政部國土署推動的「300億元中央擴大租金補貼」專案成效顯著，截至今年5月底止，申請量已突破100萬戶。然而，政府的美意卻引來不法之徒覬覦，國土署證實，已鎖定「同一地址異常多人申請」的案件展開調查，一旦查獲偽造租約或利用人頭詐領，不僅會被撤銷資格、強制追繳所有補助款，還將直接移送警政與司法機關法辦。

國土署指出，為了貼近租屋市場實際需求，政府自2023年起放寬規定，允許同一租約下的多位合租人各自申請補貼，不料這項便民措施卻被少數民眾與惡房東濫用，衍生出「偽造合約」、「假冒身分」、「冒名家人」甚至「一址多戶異常申請」等詐領亂象。

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為此，國土署已請各地方政府加強實地查核，確認申請人是否具備「實際居住事實」。國土署強調，租金補貼後台具備嚴密的查核機制，若發現涉及詐領，絕對配合警察機關查辦到底，呼籲民眾切勿心存僥倖。

另外，為了落實居住安全，自今年起，凡租住於「頂樓加蓋」等未經保存登記建築物的戶別，將無法再申請租金補貼。針對原先已核准的既有合格戶，國土署給予1年的寬限期，補貼將引導發放至今年12月底止。國土署目前已透過簡訊通知相關受影響戶，並在官網提供包租代管相關資訊，協助民眾轉租合法合規的物件。

針對頂加禁領新制可能衝擊弱勢族群，國土署表示已與衛福部社家署展開跨部會合作。目前社工已主動聯繫列管的400戶脆弱家庭，並由租賃服務業者完成約80戶有搬遷意願民眾的家訪，提供合法的優質租賃物件供其選擇。國土署強調，未來將持續與衞福部及地方社會局合作，輔導其餘弱勢家戶在緩衝期內平安搬遷，確保其居住安全與補助權益不受影響。

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