頂加不能領了？一文看懂2026租金補貼新制重點、申請資格、加碼金額

政府推動「300億元中央擴大租金補貼專案」確定延長至2026年，補助戶數維持75萬戶，然而，2026年起申請條件有限制，要求承租房屋必須是「合法住宅」，頂樓加蓋、違建等非法建築將被排除在外。

究竟租金補貼申請資格為何？租金補貼可以領多少錢？又該如何申請、準備什麼文件？《民報》帶租客們一次掌握。

新舊制最大差異：合法住宅門檻

為維護租客的居住安全、鼓勵民眾選擇合法建物居住，內政部國土署日前進行政策調整，自2026年起，新申請案若是頂樓加蓋、違建等非法建物，將無法領取租補，但舊戶有緩衝機制，仍住在同一地址可繼續申請租補至2026年底，讓舊戶有時間尋找合法的住處。

符合「合法住宅」規定須具備建物謄本、用途登記為「住家用」，且非違章建築，三條件缺一不可新戶才能順利領取租金補貼。

未來租屋族在選屋時，須特別留意房屋是否合法，以免影響申請資格。

申請資格：家庭成員名下無房、所得低於最低生活費3倍

中華民國國民、且在國內設有戶籍：只要年滿18歲即可自行申請，對大學生與單身青年相當友善。 家庭成員均無自有房產：「家庭成員」包括：申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之未成年子女、申請人或其配偶孕有之胎兒、申請人或其配偶之受監護人。 申請時家庭成員均未接受政府社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助。 家庭成員的平均每人每月所得，需低於租屋所在地的「最低生活費三倍」。

以台北為例，「最低生活費三倍」為61137元，申請資格並非以當下薪資為準，而是依財稅機關正式申報所得計算平均金額，只要低於61137元申請者就符合申請資格。

租賃住宅所在地 家庭成員之每人每月平均所得應低於以下金額 台北市 6萬1137元 新北市 5萬700元 桃園市 5萬304元 台中市 4萬8231元 台南市 4萬6545元 高雄市 4萬8120元 金門縣、連江縣 4萬3023元 其餘縣市 4萬6545元

租金補貼金額有多少？5類人可額外加碼

依照「300億元中央擴大租金補貼」規定，租金補助金額每戶每月在2000至8000元之間，實際獲得金額依等級和租賃地而有所不同。

依據申請者的身份、租賃地等條件來核定補助金，申請者依規定分成三個等級：

第一級：家庭成員2人以上，且成員中有低收入戶身分；或家庭成員3人以上，且成員中有中低收入戶身分。

第二級：非屬第一級及第三級條件者。

第三級：家庭成員1人且未滿40歲，不具有經濟或社會弱勢身分。

各縣市鄉鎮市區分級租金補貼金額表。（圖／翻攝自行政院）

除了基本的租金補貼外，政府針對五大特定族群進行額外補助，包括單身青年、新婚家庭、育有子女的家庭、社會弱勢群體以及經濟弱勢者，提供不同倍數加碼。

１、單身青年（未滿40歲單身）：補助金額乘以1.2倍。

２、新婚家庭（結婚2年內）：補助金額乘以1.5倍；每多生1胎加碼補助0.5倍。

３、育有未成年子女（含胎兒）家庭：1人1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，每多生一胎再加碼0.2倍。

４、經濟弱勢（低收/中低收入戶）：加碼1.4倍。

5. 社會弱勢（身障、原住民、65歲以上等）：加碼1.2倍。

符合多重身分者，每月最高補貼上限可達14,400元。

若想要確認租金補貼實際金額，可以使用「300億元中央擴大租金補貼資格檢視及金額試算」系統，更快速了解自己每月可領取多少租金補貼。

對象 加碼倍數 單身青年 1.2倍 新婚家庭 1.5倍；每多生1胎加碼補助0.5倍 育有未成年子女 1人1.4倍

2人1.6倍

3人1.8倍

超過3名者，每增生育1名未成年子女，加碼倍數再增0.2倍，以此類推 經濟弱勢 1.4倍 社會弱勢 1.2倍

申請時間與新舊戶流程

1.申請時間：2026年1月1日上午9時至12月31日下5時止，採隨到隨辦。

2. 申請流程與準備文件：

舊戶（114 年核定戶）：系統會自動帶入資料審核，符合條件者免重新申請。

新戶：

新戶申請應檢附文件

申請書（線上申請者免附） 定期租賃契約影本或電子契約 載有申請人戶名及帳號之金融機構帳戶證明文件 特殊證明文件，如：申請人或其配偶孕有胎兒，應檢附審查基準日前一個月內之醫療院所或衛生單位出具之證明文件影本；具經濟或社會弱勢身分者，應檢附弱勢身分證明文件影本等。

值得注意的是，申請時不再強制提供房東的身份證資料，即無須取的房東同意就可以申請。但若租客申請補貼成功，房東將自動成為公益出租人，此外，房東亦可能在次年5月繳稅時發現，因此，一般認為，為了避免日後衝突，建議「先禮後兵」，先與房東溝通，再申請補貼。

房東成為公益出租人有什麼好處？

1.房屋稅：同自住住家用稅率1.2％。

2.地價稅：適用稅率2‰（依各地方政府之地價稅優惠自治條例認定）。

3.綜合所得稅：承租人若享有租金補貼，房屋所有權人（且需為出租人）於申報綜合所得稅時，享有每屋每月租金收入最高1萬5000元之免稅。

如何查詢補貼進度？

申請後若想追蹤狀況，可利用以下管道：