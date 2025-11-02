頂加違建隔間出租 今年拆300件

新北市工務局違章建築拆除大隊針對頂樓加蓋隔成多間套、雅房並出租牟利，列為優先強制執行拆除對象，統計今年到9月為止，已拆除改善超過300件違建案例。工務局長馮兆強調，為維護市民居住安全，會持續嚴查套、雅房違建，防止釀成公安意外。

拆除大隊表示，頂樓加蓋隔成多間套、雅房並出租不僅違法，損害公共利益，加上人員進出複雜，如遇到火災、地震或消防設施不完備，就存在著高公安風險，進而嚴重影響居住安全，因此列為優先拆除對象。

拆除大隊指出，只要違建設有多電錶、分隔出租並且拒絕配合勘查，視為違建涉及公安或環境衛生等問題，市府均會依法強制拆除並向屋主收費，呼籲民眾勿任意搭蓋違建出租牟利，以免得不償失。

拆除大隊補充，另外為落實使用者付費原則，倘經勸導仍未自行拆除改善者，除經市府執行強制拆除外，仍需向違建人收取拆除費用，呼籲民眾勿違法牟利，以共同維護居住安全。

拆除大隊以近期強制拆除新莊瓊林路及板橋光正街2處頂加違建為例，違建人在內部隔成多間套房出租，嚴重影響居住安全，未自行改善，故由拆除大隊分別於10月14日及10月16日依法強制拆除完畢，並向屋主收取拆除費用合計約8萬元。

工務局補充，為降低有公安疑慮違建，新北市104年至今年9月底已拆除或改善逾3500餘件，並且「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」自109年8月發布實施後迄今已強制拆除70件、收取拆除費用逾800萬元。

工務局表示，影響公共安全擅自增設多電錶格局的套房且出租使用行為，經2次函文通知違建人需配合出席勘查，若涉及規避檢查與拒不見面者，得處6萬元至30萬元等罰鍰限期改善，倘仍拒不見面者，得連續處罰。

工務局強調，凡違建符合影響公安、環境衛生等情形，將執行強拆並收費，呼籲民眾勿有任意搭蓋違建並出租牟利的僥倖心態。