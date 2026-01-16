頂呱呱菜單有「0元品項」掀議 網笑瘋：開店即售罄

頂呱呱菜單有「0元微笑」品項掀議。（圖／翻攝自Google Maps）

速食連鎖品牌頂呱呱的炸雞類品項深受不少人歡迎，而近日有網友發現，頂呱呱菜單竟藏有「0元品項」內容為「微笑」，掀起網友紛紛熱烈討論。不少網友笑喊：「店員看起來想給你一個免費的白眼」、「應該開店即售完」。

有網友在社群平台Threads上分享頂呱呱菜單，看到單點區出現一個笑臉圖案，品項為「微笑（Smile）」、標價0元。該網友見狀嘗試向店員表示「我要再點微笑」，店員聽到後愣了一下，並轉頭看向同事面無表情的說：「來，微笑笑一個喔」。

原PO將此點餐過程全程拍下後PO網，掀起網友熱議，在留言區紛紛直呼：、「看起來是供應不足大缺貨」、「開店即售完」、「0元也太可憐，至少100吧」、「店員看起來想給你一個免費的白眼，超級好笑」、「店員：不好意思缺貨」、「店員：這個賣完了喔，還不知道下次什麼時候會進貨，有進貨會另外公告」、「明顯售罄」。而留言區也釣出頂呱呱小編，他笑說「好啦，呱編笑給你看」。

另還有不少網友分享經驗，「前員工路過，有次大爆單，客人排隊排超長，有一對情侶從很後面一直笑到輪到他們點餐，當時跟我說要一個0元微笑，到底誰笑的出來」、「我有點過，店員看到我指那個的時候已經先笑出來了」。

對此，業者回應表示，頂呱呱創立至今將邁入52年，菜單上一直都有「微笑0元」的品項，並稱這是創辦人一路堅持傳承下來的精神，強調「除了美味跟品質保證以外，服務也是我們一大核心」。

（圖／頂呱呱官網）

