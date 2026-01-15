頂呱呱菜單驚見「隱藏0元品項」掀熱議 官方親自回應了

近日有網友則發現頂呱呱菜單竟有隱藏「0元品項」。（翻攝自Threads、本刊資料照）

噱頭十足的肯德基驚傳將停售蛋塔，掀起大票討論，而近日有網友則發現頂呱呱菜單竟有隱藏「0元品項」，貼文一曝光，隨即掀起討論，讓大票網友直呼，「好可愛」「我要點爆」，也有網有笑喊「應該開店即售完」。對此，業者也出面回應，透露「該餐點」一直都在菜單上，因為服務也是一大核心。

一名網友在Threads分享頂呱呱菜單，驚呼「今天看到頂呱呱的菜單竟然有微笑$0」，只見原PO曬出的照片，只見餐點區出現一個可愛笑臉圖案，且標價為0元。

好奇的原PO也向店員點了「免費微笑」，並拍下點餐過程，從影片中可以看見店員愣了一下後，轉頭向同事喊說「來，微笑笑一個」。

貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，「我記得我有點過，店員看到指那個的時候已經先笑出來了」「太好玩了」「好可愛」「我要點爆」，也有網友笑喊，「看起來是供應不足大缺貨」「0元也太可憐，至少100吧」「開店即售完」。

對此據《ETtoday》報導，頂呱呱也者也做出回應，表示頂呱呱創立至今已經即將邁入52年，「菜單上一直都有我們『微笑0元』的標記。這是創辦人一路堅持傳承下來的精神—除了我們美味跟品質保證以外」，強調服務也是他們一大核心。

