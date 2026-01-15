頂呱呱菜單驚見「0元品項」！網一看笑瘋：開店即售完

生活中心／彭淇昀報導

速食品牌頂呱呱也深受不少人歡迎，近日有網友發現，頂呱呱菜單竟藏有「0元品項」，掀起熱烈討論。不少網友笑道「我要點爆」、「應該開店即售完」。

頂呱呱菜單有「0元微笑」的品項。（圖／翻攝自頂呱呱官網）

有網友在網路上分享頂呱呱菜單，看到單點區出現一個可愛笑臉圖案，標價為0元，該網友便嘗試向店員點了一份「免費微笑」，店員愣了一下後，轉頭看向同事，「來，微笑笑一個」，點餐過程全拍下，相當逗趣。

貼文曝光後，網友紛紛直呼「我記得我有點過，店員看到指那個的時候已經先笑出來了」、「看起來是供應不足大缺貨」、「開店即售完」、「0元也太可憐，至少100吧」；還有前員工分享，「大爆單客人排超長，有一對情侶從很後面一直笑到輪到他們點餐時，跟我說要一個0元微笑，到底誰笑的出來」。

對此，業者回應表示，頂呱呱創立至今將邁入52年，且菜單上一直都有「微笑0元」的標記，「這是創辦人一路堅持傳承下來的精神—除了我們美味跟品質保證以外，服務也是我們一大核心」。

