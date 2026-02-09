頂埔蝴蝶步道驚見血跡紙箱 新北市動保處救援受傷龍貓

cnews204260209a22

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市頂埔蝴蝶步道，日前在路邊有1只打開的紙箱，由於不斷晃動，有散步路人靠近查看，赫然發現箱內布滿血跡，而且有1隻中型灰色鼠類蜷縮其中。新北市動保處表示，由於現場狀況異常，擔心疑似遭人惡意棄養，隨即小心將動物帶下山，並通報處理。動保處人員獲報後，立即前往將動物帶回，初步確認，受傷的動物是俗稱「龍貓」的絨鼠，也立即評估後進行醫療救援。

動保處表示，檢視絨鼠傷勢後發現，右後腳掌中趾已斷裂，腳部另有多處外傷。因傷口較新且還在出血，研判可能在棄置過程中，受傷後動物自己反覆噬咬，或是在野外被野鼠攻擊。隨即安排醫療評估，先行進行必要的傷口處理與治療，以穩定狀況。後續完成初步醫療，傷口恢復後，目前已轉由愛鼠協會接手照護與安置，提供專業後續照顧。

動保處表示，龍貓屬於飼養門檻較高的特殊寵物，對環境條件相當敏感。因原生環境乾冷，耐熱能力差且不適合潮濕環境，適宜飼養溫度約在10至22度之間，超過24度容易導致中暑甚至死亡，可以說是完全不適合台灣的天然氣候。

cnews204260209a23

飼主需長時間開啟冷氣、除溼，以維持環境穩定。此外，龍貓天性膽小、易受驚嚇，不當抓取或環境壓力過大，可能出現自殘、啃咬肢體等異常行為。一旦受傷，也需仰賴具特殊寵物經驗的獸醫治療，醫療與照護成本均不低，並非適合衝動飼養的寵物種類。

新北市動保處表示，飼養特殊寵物前，務必充分了解飼養需求與終身責任，應落實終養不棄養，切勿因照顧困難、醫療費用或一時不便而棄養動物。依《動物保護法》第5條第3項規定，飼主不得任意遺棄動物；若違反，將依同法第29條第1項第1款處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

照片來源：新北市府提供

