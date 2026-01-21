頂大夢碎！學測犯致命錯誤 一堆考生崩潰爆哭

115學年度學測落幕，一名考生崩潰表示，第2天考國文看錯考試時間，寫到一半鐘聲響起，選擇題全部都沒畫卡，走出考場直接爆哭，他說每次模考成績都是頂標，國綜還拿過90分，「真的不知道該怎麼辦」。貼文引發熱議，不少考生透露也犯了同樣的錯誤。

原PO昨在Threads發文表示，每次模考都是頂標，國綜還拿過90分，但學測考國文的時候，一直以為和自然、社會一樣考到下午2點40分，2點整的時候想說先全部寫完再來畫卡，沒想到2點20分突然打鐘，選擇題全部都沒畫卡。

廣告 廣告

原PO崩潰說，交出考卷後腦袋一片空白，走出考場直接爆哭，「沒得分科了，真的沒想過要重考，不知道怎麼辦。」

文章曝光引發討論，不少考生也看錯考試時間，「我也以為考到2點40分，卡全都沒畫，出考場整個破防，哭著打電話給我爸，現在只能祈求作文好一點」、「我要哭了，也以為考到40分」、「我也是，混合題全部沒寫。」

有考生直言，官方知道會有考生以為國文考到40分，所以在官方公開的行程表中，有特別為國文的時間用紅色字體特別標示。

也有網友語重心長提醒，「這種行為在職場上叫低級錯誤，會犯低級錯誤的不分學歷高低，一犯通常後果就很嚴重；你在學測上錯過一次，一定很難過，但只要深深記得此刻的懊悔，未來4、50年絕不再犯低級錯誤，人生必然成就不凡。」

更多中時新聞網報導

郭彥均搭檔鍾欣凌很幸福

舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄

台大門檻50級分 清交成48級分