頂大學霸命喪台64線！疑喝醉猛踹椅背被趕下車 司機愧疚報警來不及了
社會中心／新北報導
畢業於北部頂尖大學、擁有雙學士學位的溫姓替代役男（25歲），25日凌晨搭乘多元計程車時，與林姓司機（46歲）發生爭吵後被丟包在台64線快速道路。林男司機丟包乘客後感不妥、愧疚，自行撥打110報案，但警方趕到現場時，溫男已不幸遭4車輾斃，林姓司機和肇事車主皆被依過失致死法辦。
警方調查，25日凌晨2時許，溫姓男替代役從北市文山區興隆路搭乘林男所駕駛的多元計程車，欲返回新北市板橋住處，車輛行經台64線快速道路27.5公里中和路段附近時，溫男疑因喝醉先是多次踹到車門，被制止後又猛踹駕駛座椅背，因此與司機爆發口角，林姓司機憤而將溫男趕下車，丟包在快速道路上，之後離開現場。
林姓司機離開後不久後認為不妥，擔心對方發生意外，遂打110報案，但員警趕到現場時，躺在台64線快速道路內側車道上的溫男已被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過慘死。
警方表示，4名肇事駕駛均稱天色昏暗，未注意到溫男，警詢後連同林姓司機皆被依過失致死罪嫌送辦，林男另被依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」、第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」開罰，加總最重將吃上新台幣7200元罰鍰。
