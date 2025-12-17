頂大學霸女學生「因1過人之處」下海拍片 AV達人：華奢Body引征服遐想

被片商譽為「就讀日本頂尖大學的變態少女」的新人女優白鳥，雖長相樸素，不過因1個過人之處，出道就掀起關注。（翻攝自X）

日本成人產業發達，女優間競爭激烈，而被片商譽為「就讀日本頂尖大學的變態少女」的新人女優白鳥，雖長相樸素，不過因1個過人之處，即便是學霸背景仍被片商看中，一出道就掀起關注。

據片商設定的人設，學霸白鳥怜是知名大學的高材生，帶著銀框眼鏡，長相比一線女優長的相對樸素，不過因「性欲異於常人」，因此被片商看中，出道就是為了滿足大家的征服欲，更封為「變態少女」。

AV達人一劍浣春秋也在「PLAY NO.1」專欄介紹，透露白鳥怜雖纖細，但有很華麗的腹肌，粉絲可能會覺得「未免太瘦」，但近年來業界通常會用「華奢」來形容這種超細身Body，而向來一帆風順的學霸、高冷難以親近，所以這次片商要替大家「報仇」，因為AV片商知道，這些人設是高材生的女優愈有陰暗面大家愈興奮。

一劍浣春秋坦言，白鳥怜顏值沒優勢，但掛上個眼鏡說她是高材生就沒問題了，因為在大家的印象裡好學生大多沒那麼漂亮，胸部不至於沒有，但也不算很有，配上小翹臀則是片商眼中的另一個賣點。

