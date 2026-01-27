頂大學霸搭車被丟包遭4車輾斃 家屬疑生前未飲酒...淚求解剖結果

溫男家屬抵達殯儀館，母親悲痛落淚。翻攝畫面

擁有國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役男，25日凌晨從北市文山區搭乘多元計程車返回板橋途中，疑似因與46歲林姓司機發生口角，遭丟包在台64線快速道路上，溫男後續躺在內側車道，遭4輛行經車輛輾過，頭部破裂、全身骨折慘死，檢警今日對遺體進行解剖，將釐清確切死因以及體內是否有毒物反應。

據了解，溫男前天凌晨2點多，從北市文山區興隆路2段一帶搭上林男駕駛的多元計程車，但在返回板橋途中，因踢椅背、車門等行為，與林男發生激烈口角衝突，隨後林男在台64線西向27.5公里處將溫男趕下車，隨即離開現場，雖然後續打電話報案，但警方到場時，溫男已因躺在車道上，遭行經的4輛自小客車輾斃。

廣告 廣告

原本以為是溫男酒後情緒失控導致衝突爆發，以後下車後不勝酒力才會躺在車道上，不過家屬認為溫男並沒有喝酒，懷疑整起案件另有隱情，因此檢警今日下午會同法醫前往板橋殯儀館解剖遺體，待結果出爐後，釐清確切死因以及體內是否有酒精或藥物反應。

今日上午解剖時，溫男父母等多名親屬及男友皆有到場，其中母親還因難忍悲痛頻頻拭淚，不過在經過約1個多小時的解剖後，家屬不發一語離開殯儀館，並未針對此案發表意見。



回到原文

更多鏡報報導

下月就退伍！頂大雙學士替代役男酒後失控 遭運將丟包台 64 線4車輾過「頭顱破裂」慘死

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡

離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」