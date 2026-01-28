頂大學霸魂斷台64！疑遭拖下車列重大刑案 「12分鐘詭異噤聲」行車紀錄器曝光

新北市台64線快速道路昨（25日）凌晨發生一起死亡車禍。（翻攝畫面）

新北市台64線快速道路25日凌晨發生一起死亡車禍，25歲溫姓死者酒後搭乘46歲林姓司機多元計程車返家，途中疑踢踹椅背，遭司機制止後被丟包在台64快速道路上，未料因醉臥在內側車道慘被後方4台車接連輾過慘死。如今溫男上車到被丟包的12分鐘曝光，家屬質疑質疑溫男是否有可能是被拖下車，對此檢警也認為有疑點，已將此案已改列「重大刑案」。

家屬質疑遭「拖下車」丟包枉死？

據了解，25歲溫男擁有頂大雙學士學位，在校時期是位資優生，成績優異，入伍後成為鐵路警察局的替代役，原定將於在下個月退伍，未料於25日遇死劫。檢警27日已會同法醫對溫男進行解剖，力求還原當時溫男身體狀態，但於化驗報告出爐需2個月的時間，其中死者家屬也質疑，溫男是否有可能是被拖下車，力求檢警調查真相。

根據《三立新聞網》報導，司機林男車上的行車紀錄器中，溫男上車後到被丟包時間僅短短的12分鐘，且內容都詭異噤聲，只有林男這幾句話「先生請不要踢我椅背跟車門。」「你可以躺下，但不要踹。」接下來罵髒話後就要求溫男：「你給我下車。」及多聲「叩、叩、叩」聲響，由於溫男全程詭異噤聲，對此檢警已將此案從重大交通事故改列為重大刑案。

找到事發1分鐘目擊重機騎士？

另外，警方已將林男的行車紀錄器將進行「數位鑑識」，重新開始積極查訪經過的車輛及目擊的車輛駕駛，並於昨（27日）找到1名路過的重型機車騎士，事發前1分鐘曾經過溫男被撞死的路段，騎士表示當時騎的是外側車道，因車速及視野縮小，並未留意溫男當時是站在內側車道或是躺在內側車道。

