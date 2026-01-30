頂大役男遭丟包亡 同窗還原生前對話「他說沒醉」：護送女同學返家才搭車

溫姓役男的同學指出，事發當天兩人有短暫對話，溫男說自己沒有喝醉。讀者提供



頂大畢業的溫姓替代役男日前搭乘多元化計程車，在台64線被司機丟包，再遭後方4輛車輾斃。溫男同學今天（1/30）受訪還原當天與溫男的對話，溫男先是將喝醉的女性送回家，他傳訊問「你喝醉了嗎？」溫男凌晨回訊說「我沒有」，研判應該沒有醉到喪失行為能力或失去意識。

溫男的大學好友今接受媒體訪問時表示，自己在25日凌晨於IG限動看到溫男和一名朋友出去，凌晨1時5分溫男傳來語音訊息，他隨即詢問溫男「你喝醉了嗎？」溫男1時19分回訊表示「我沒有」，因此可以確定當天1時19分之前溫男都是清醒的。

廣告 廣告

友人進一步指出，溫男當天先送喝醉的女性友人回家，後來打算返回板橋的住家。從行為上來看，確定當時溫男是清醒的，如果意識不清，不會把友人送回家後，再做出自己搭車回家的決定。相信溫男可能有小酌一兩杯，但不至於醉到喪失自主行為能力或意識。

友人提到，司機起初單方面說法是因為乘客酒醉產生口角，但後續有更多證據顯示雙方沒有口角爭執，如果已經無法說話，應該不會有所謂踢椅背踢到司機不舒服的狀況，因此他認為溫男可能不舒服在求救，或是已經沒有意識，導致在車行過程中撞到椅背。

友人強調，溫男待人和善，不願意與他人起爭執，且為人紳士，先把酒醉的女性友人送回家、替別人著想，沒想到卻發生意外，同儕都感到惋惜。

更多太報報導

台南安親班狼師趁午睡偷拍猥褻30女童 檢起訴求重刑

比霸王級寒流更猛！美國模式預測2/9「台灣平地可能達0℃」 粉專：相當誇張

才在合約官司中勝訴…韓女歌手牟秀珍驚傳過世 死因不公布