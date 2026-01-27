頂大替代役男台64線遭丟包慘死 鐵路警察局證實他「下月退伍」正準備面試

新北市台64線快速道路1/25發生一起驚悚死亡車禍，25歲溫姓男子搭多元計程車返家，途中疑踢踹椅背，遭林姓司機當場丟包，之後接連被4台車輾過身亡。讀者提供



新北市台64線快速道路日前發生25歲溫姓男子遭計程車司機丟包，倒臥路邊慘遭4車輾斃的驚悚意外。如今死者身份曝光，他不僅擁有頂大雙學士學位，擔任鐵路警察替代役原將下個月退役，大好青春就此戛然而止。鐵警護車警察大隊長吳士龍證實他的身份，感嘆近日他正準備面試，同梯得知消息都相當不捨，鐵路警察局局長已在第一時間親自向家屬慰問，大隊也將全力協助家屬處理後續事宜。

回顧這起意外，溫男25日凌晨2時搭乘林姓司機駕駛的多元計程車，返回新北板橋住處。途中，溫男疑似不停踢車門及椅背，引發林姓司機不滿，兩人爆發口角，林男一氣之下在台64線快速道路中和段把溫男趕下車，又擔心溫男發生意外而報警。未料，溫男疑因不勝酒力，倒臥內側車道，接連遭急駛而過的4台車輛輾過，中和警分局員警到場發現，他全身骨折、爆頭慘死。

據了解，溫男擁有頂大雙學士學位，在校時期是位資優生，成績優異，後來入伍成為鐵路警察局的替代役，即將在下個月退伍。鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍說，溫男於去年10月9日分發至鐵路警察局服役，服役期間生活單純、作息正常，近期也正積極準備工作面試。

吳士龍說，同梯役男得知溫男發生噩耗後皆感不捨，鐵路警察局局長已在第一時間親自向家屬致意慰問，大隊也將全力協助家屬處理後續事宜。這起憾事發生後，局方除配合司法調查，也將持續關懷役男家屬與同仁心理狀況。

