頂大替代役男疑遭拖下車棄路中害輾斃 行車紀錄器曝3次開關門

頂大畢業的溫姓替代役男25日搭乘多元計程車時，疑因踢車門及椅背引發林姓司機不滿，隨後遭丟包在台64線上，並接連遭4輛汽車輾過不治。由於案件涉及過失致死，警方第一時間已列為刑案偵辦。但最新調查顯示，行車紀錄器音檔出現3次開關車門聲響，研判林姓司機當時也曾下車，將進一步追查溫男是否有被拖下車的可能。

警方指出，行車紀錄器僅拍攝車輛前方，未錄下車內畫面，但從音檔研判，溫男當天搭乘林男的多元計程車約12分鐘，前10分鐘過程相當安靜，坐在後座也未有異狀；直到最後2分鐘，才疑似連續踢車門與椅背，並傳出「叩、叩、叩」聲響。林男隨即出言制止，表示「請不要踢椅背跟車門」、「可以躺下但不要踹」，隨後夾雜髒話並喝斥「你給我下車！」，而溫男全程未發一語。

最可疑的是，溫男在上車前最後的影像紀錄，並未呈現酒醉狀態，與林姓司機的供稱不符。檢警依據音檔中3次開關門聲研判，溫男下車後，林姓司機也曾短暫下車，但隨即返回車內關門離去。林男隨後往前行駛約1分鐘後報案，稱有人躺在台64線車道上；警方到場時，溫男已陸續遭4名汽車駕駛輾過身亡。

據了解，警方昨日前往查訪一名於事發前1分鐘行經現場的重機騎士，對方表示並未目擊事故，且其行車紀錄器影像僅停留在去年，未能提供相關畫面。檢警昨（27）日已採集溫男內臟組織及血液樣本，並帶回化驗，以釐清是否涉及酒精或藥物反應，相關報告預計需約2個月才能出爐。

而家屬則表示，溫男為新聞與企管雙學士，並下月準備退伍，正積極找工作，卻沒想到憾事發生。

