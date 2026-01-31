頂大替代役被丟包台64輾斃 路過車主視角驚見「有人趴地」

25歲溫姓替代役遭多元計程車司機丟包在台64線上遭輾斃，其他路過車輛的行車紀錄器畫面曝光。翻攝自Threads



一名25歲溫姓替代役男25日凌晨搭乘多元計程車返家，未料途中卻遭林姓司機丟包在台64線快速道路上，慘遭後方接連4車輾斃。於案情疑點重重，檢警已將全案改列為重大刑案擴大偵辦，近日相關行車紀錄器畫面在網路曝光，再度引發外界關注。

有網友在《爆料公社二社》Threads PO出後方路過的其他台車視角影片，可以看到時間約為凌晨2時22分，可見該車行駛在內側車道，前方有車輛閃著雙黃燈示警，駕駛緊急切往外側車道，畫面中隨即出現倒臥在路面的溫男身影；而停在最外側車道、閃雙黃燈的白色自小客車，正是其中一輛撞擊溫男的車輛。

畫面曝光後，引起大批網友驚呼，「怎麼看都像是被人故意丟到車道上讓別人去碾殺他的。那個司機根本故意的吧？」、「丟在內車道真的超屌，時速80根本不可能閃」、「丟包還選內車道，到底誰在幫司機講話？你們都是共犯」、「在那個地方把人丟下，真的很扯耶！」

檢方調查指出，25日凌晨2時07分，溫男自文山區搭乘林姓司機駕駛的多元計程車，目的地為板橋。行程前12分鐘，車內並無明顯交談。至凌晨2時14分，車內錄下疑似踢撞椅背或車門的「叩、叩」聲響，林姓司機出言制止後，情緒在短短2分鐘內急遽失控，隨即以髒話辱罵，並強迫溫男在台64線高架橋上下車，之後逕自駕車離去。

溫男下車後因不明原因橫躺於內側車道，由於事發時為凌晨，現場燈光昏暗、僅有路燈照明，後方來車行駛速度約70至80公里，陳、邱、簡、魏等4名駕駛陸續因視線不佳、閃避不及接連輾過，導致溫男四肢變形，當場死亡。林姓司機離去後因內心不安撥打110報案，但警方抵達時已無法挽回。

檢警也調閱林姓司機車內完整12分鐘行車紀錄器，發現過程中幾乎僅有司機單方面情緒激動、咆哮，未見溫男明顯爭吵或踢椅背畫面；且在溫男下車後，紀錄器錄到兩次關門聲，是否曾有司機下車或強行拉人行為，仍待進一步釐清。

原先檢方訊後，諭令林姓司機以5萬元交保；但因家屬提出質疑，且案情仍有多項待查重點，檢方已改列重大刑案重新召開偵查庭，並將交保金額提高至20萬元，未限制出境、出海。至於後續輾壓溫男的4名駕駛，經複訊後分別以1萬至5萬元不等金額交保，全案持續由檢警擴大調查中。

