頂大替代役被丟包台64遭輾斃！ 生前12mins不發一語

一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，結果疑似不勝酒力醉倒在內側車道，最終遭4輛車輾過身亡，媒體報導稱，警方觀看行車紀錄器畫面後，發現溫男上車後的12分鐘幾乎沒有說話，僅有發出「叩、叩」的聲響，認為這有些不尋常，將釐清他是否有被拖下車的可能。

溫男被小黃司機趕下車，最終遭輾斃。（圖／警方提供）

回顧這起事件，正服替代役的溫男於25日凌晨2時07分，從台北市文山區興隆路二段搭上多元計程車，目的地是新北市板橋區的長江路，不過在上了台64快速道路後，該名林姓司機疑似不滿椅背遭踹，最終將人趕下車，而溫男被趕下車後倒臥在內側車道上，隨後被4輛車輾過身亡。

不過警方隨後翻查行車紀錄器畫面，卻發現溫男在生前最後12分鐘的詭異行徑，從搭上計程車後的10分鐘，他坐在後座一句話都沒說，不過到了第11分鐘時，車內疑似出現了敲擊車門或是椅背的聲響，此時林男便向他說：「先生請不要踢我椅背。」

不料話才說完，溫男當下雖未回應，但接著車內馬上又傳出明顯的「叩、叩、叩」，這讓司機瞬間失控，「你給我下車！」最後將人丟包在快速道路上。

檢警調查稱，溫男在這段路程一句話都沒說，今（28日）將會連同法醫進行解剖，釐清溫男體內的藥物情況及酒精情況，釐清有無被拖下車的可能。

