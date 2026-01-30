頂大替代替遭丟包台64慘死 「四大疑點」曝光！Bolt司機改20萬交保

新北市台64線快速道路1/25發生一起驚悚死亡車禍，25歲溫姓男子搭多元計程車返家，遭林姓司機當場丟包，之後接連被4台車輾過身亡。讀者提供



新北市台64線快速道路1月25日凌晨發生驚悚死亡車禍，年僅25歲、擁有國立大學雙學士學位的溫姓替代役男，遭叫車平台Bolt合作車隊林姓司機丟包，短時間內接連遭4車輾斃，林姓司機（46歲）及輾斃溫男的4名駕駛涉過失致死罪，其中，林男原本5萬元交保，由於全案尚有疑點，加上家屬提出質疑等因素，林男的交保金增加為20萬元，未限制出境出海。

溫姓替代役男家屬30日透過時代力量主席王婉諭首度發聲，強調案件發生，不少指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明了溫男幾乎全程靜默；死者弟弟痛訴：「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於4台車輾過的痛！」

回顧全案，溫男與友人聚會完，利用手機APP叫車，凌晨2時7分從台北市文山區興隆路二段某處上車，預定在板橋區長江路一段附近下車，林男駕駛的多元計程車行車記錄器顯示，從上車到案發的10分鐘內，溫男未發一語，也未發出聲響。

之後1至2分鐘，溫男疑踢了車門及椅背，林男說：「先生請不要踢我椅背跟車」、「你可以躺下，但不要踹！」後來，林男罵髒話後就要求溫男：「你給我下車。」溫男約在凌晨2時19分被趕下車，林男開車離開約1分鐘後，打110報案，稱有人躺在台64線快車道，但警方到場前，溫男已遭四車輾斃。

全案的疑點如今隨著科學證據蒐證，逐一浮出

疑點1

涉案林姓司機供稱，溫男不停踹椅背，雙方爆發口角。不過，關鍵12分鐘的行車紀錄器打臉這個說法，因為溫男上車後，全程詭異噤聲，並未說出任何話語，只有司機趕人令。溫男是否是被拖下車？

疑點2

律師王至德分析，錄音檔中爭執的時間不過1、2分鐘，而前10分鐘無聲音，就1、2分鐘的時間，司機何以就暴怒到一定要在快速道路上把人給拉下車？不能忍到下快速道路？可以理解司機不想載酒醉客的心情，不過，把人丟在快速道路上？！WTF！司機到底在想什麼？

疑點3

行車記錄器錄到2次關鍵的關車門聲音，林男承認，溫男下車後，他曾下車查看，但時間僅有短短數秒，林男稱看到溫男躺在車道上，卻逕自開車離去。林男也稱1分鐘後就打電話報警，但警方到場時溫男已被4車連續輾過，溫男頭顱破裂、全身骨折慘死。為何林男第一時間選擇離開？

疑點4

《ETtoday新聞雲》報導，溫男友人表示，溫男平時不常喝酒，當天溫男因為同行的女友人喝醉，溫男先送該女回住處，打算自己再回板橋自己住家，推論溫男若不是清醒，不會先把喝醉的友人送回住家；另一方面，該名友人從時間推論，凌晨1時19分之後到發生事故這段時間，溫男要醉到沒有喪失行為能力，應該是不太可能。是否為身體不適？或者沒意識了，導致溫男撞到司機的椅背。

