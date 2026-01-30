頂大生丟包輾斃案遭扭曲 家屬沉痛告白：不輸車輾過的痛！

溫姓男子25日凌晨被丟包在台64線快速道路上而遭輾死，檢警認為全案疑點重重，現已改列重大刑案調查。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路西向25日發生死亡車禍，25歲頂大資優生溫姓男子搭乘多元計程車要從台北市文山區興隆路返新北市板橋住處，卻在台64線快速道路上被丟包，導致他躺在馬路上被4車輾死。行車記錄器曝光後，發現溫男並沒有司機指控的踹車、發酒瘋等情事，而時代力量黨主席王婉諭也公開死者家屬的心聲：「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於4台車輾過的痛」，呼籲外界停止不實消息的流傳。

溫姓男子25日凌晨酒後搭乘多元計程車，自台北市文山區欲返回新北市板橋住處，不料上車約12分鐘後，竟被林姓駕駛丟包在台64線快速道路上。溫男隨後在車流中遭4輛車輾過，救護人員獲報趕抵現場時，已頭部重創明顯死亡。

涉案駕駛聲稱，因溫男踢椅背引發口角，才要求其下車。但警方勘驗林男行車紀錄器，發現溫男上車到案發的12分鐘內未發一語，僅出現疑似踢撞椅背和車門的聲響，林男單方面怒罵髒話並要求溫男下車，溫男仍沒有回嘴，最終被丟包在台64線快速道路上慘遭輾死，全案已從交通意外改列重大刑案偵辦。

對於外界質疑死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但行車紀錄器畫面曝光後，證實溫男在車內「幾乎全程靜默」，與相關說法存在極大落差。王婉諭29日晚間轉述死者家屬的話表示，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於4台車輾過的痛」。

王婉諭坦言，自己身為過來人，非常清楚在重大變故發生後，鋪天蓋地的揣測與標籤，往往成為家屬最難承受的壓力。「如今因輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子家屬身上再次上演」，因此她呼籲社會大眾在司法還原真相之前，不妄加揣測、不轉傳未經證實、誇大聳動的細節。

王婉諭強調，「輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意」，把安靜與尊重的空間留給家屬，是現階段他們最需要的支持，也是社會應有的克制與成熟。

