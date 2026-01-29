頂大生慘死前被拖下車？關鍵12分鐘音檔曝光 他轟司機冷血精算：根本謀殺

25歲頂大溫姓替代役男25日凌晨搭乘多元計程車時，疑因酒醉踢椅背、車門等行為引發46歲林姓司機不滿，最終將溫男留在台64線快速道路高架路段，未料溫男倒臥車道後慘遭4車輾過死亡；如今關鍵的12分鐘行車記錄器曝光，溫男疑並未出聲要求下車，與司機供訴出現落差，如今檢警已改將此案列為「重大刑案」。知名YouTuber「Cheap」質疑，清醒的司機冷血丟包喝醉的乘客，跟謀殺有什麼兩樣？

Cheap昨（28）日在臉書指出，25歲的醉漢被司機丟包在快速道路上，隨後被後車輾斃，司機最初宣稱是溫男踢椅背、爆發口角、自行要求下車，然而行車紀錄器卻暴露真相，溫男12分鐘全程不發一語，僅司機單方面的咆哮、三字經與趕人命令，何來下車要求？

「冷血的精算！」​Cheap推估，就行車紀錄器來看，溫男喝醉失去行為能力，不自覺撞擊椅背，司機為怕對方吐在車上，將溫男丟包在路肩或車道，可能是拉扯或讓溫男自己滑落車外；且司機還有下車察看，隨即關門離去，悲劇就發生了，「所以皮椅比人命更貴？」

​Cheap指出，溫男為了不酒駕選擇叫車，做了正確的決定，卻在最脆弱時被職業駕駛丟包車道，試問若守法搭車也會死，那社會規範的價值何在？「這恐怖程度不亞於隨機殺人」。他更直言，清醒的職業駕駛對話都說不出來的醉漢，將其丟在時速80至100公里的車道上，這和謀殺有什麼兩樣，真是冷血極致，形同「守法者的死亡陷阱！」

風傳媒提醒：飲酒過量，有害健康，酒後請勿開車

