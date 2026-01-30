頂大生被丟包台64線遭輾斃 Bolt總經理發聲：司機已立即停權

台64線日前發生死亡車禍，25歲男子遭多元計程車駕駛丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路西向25日發生死亡車禍，25歲溫姓男子搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車，從台北市文山區要返回新北市板橋住處，途中林男疑似將溫男趕下車，導致溫男被後車輾斃。而該駕駛隸屬叫車平台Bolt，Bolt台灣對此表示，該司機第一時間以停權，後續處理將待警方和刑事調查結果出爐。

溫男25日凌晨2時許搭乘多元計程車時，疑因踢車門、椅背引發林姓駕駛不滿，駕駛將溫男丟包在台64線快速道路高架路段。不料溫男倒臥在車道後，陸續被4車輾過死亡。

駕駛供稱是兩人起口角爭執後，溫男自己要求下車，但根據行車記錄器顯示，溫男全程未出聲，僅錄到車內疑似踢踹聲響，駕駛出聲制止後，錄到2次關門聲。家屬也質疑溫男是否可能是被駕駛強行拖下車才釀意外。

對此，Bolt台灣總經理曾憲竑發聲表示，公司第一時間知道該事件後，已立即連絡駕駛並對其停權處理，該案已進入警方和刑事調查，後續進一步處置將視調查結果處理。

曾憲竑指出，Bolt均要求加入車輛要投保乘客第三責任險，該案因還涉及後方肇事4輛車輛，肇責尚未釐清，仍待後續調查結果出爐後，才能確認該如何處置。

Bolt公司也發出聲明，指對於台64線快速道路嚴重事故深感哀痛與不捨，並向在此次事件中失去摯親的家屬與親友，致上最深切的哀悼。「Bolt將全力配合相關機關的調查工作，協助釐清事故發生的經過與相關事實。」

