社會中心／綜合報導

台64線快速道路25日凌晨發生一起震驚社會的死亡事件。25歲溫姓替代役男子當晚搭乘多元計程車，從台北市文山區返家前往新北市板橋，途中卻遭司機要求下車，獨自被留在快速道路上。隨後，溫男倒臥於車道內，短時間內接連遭多輛汽車輾壓，當場喪命。林姓司機事後一度以5萬元交保，但因案情疑點眾多，檢警後續將全案改列為重大刑案偵辦，並重新召開偵查庭；不過，林男向檢方表示寒假期間有出國行程，經評估後，保釋金提高至25萬元，未實施出境、出海限制，目前已完成交保手續。

車內12分鐘異常沉默 行車紀錄器還原關鍵過程

檢方指出，事發於25日凌晨2時07分，溫男在文山區上車，由46歲林姓司機載往板橋。行車紀錄器顯示，自上車起約12分鐘內，溫男始終沉默未發一語。直到凌晨2時14分，車內突然出現多次「叩、叩」聲響，疑似腳部踢撞椅背或車門，林男隨即出言制止，提醒對方不要踢踹車內設施。未料短短2分鐘後，林男情緒失控，爆出髒話並喝令溫男下車，隨即將人留在台64線高架路段。

頂大生被丟包台64遭輾斃！司機庭上曝「1原因想出國」改25萬交保、沒限制出境

林男離開後內心不安，隨即撥打110報案，但警方趕抵現場時，溫男已遭多車輾過，四肢嚴重變形，明顯死亡。（圖／翻攝畫面）









司機情緒失控喝令下車 男子獨留高架橋釀悲劇

不久後，溫男不明原因橫躺於快車道上，由於當時夜色昏暗、行車視線不佳，先後遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕車輾過，釀成無可挽回的悲劇。林男離開後內心不安，隨即撥打110報案，但警方趕抵現場時，溫男已遭多車輾過，四肢嚴重變形，明顯死亡。檢方複訊後，後續涉案的陳姓、邱姓駕駛各以5萬元交保，簡姓與魏姓駕駛則分別以1萬元交保。





頂大生被丟包台64遭輾斃！司機庭上曝「1原因想出國」改25萬交保、沒限制出境

林姓司機事後一度以5萬元交保，但因案情疑點眾多，檢警後續將全案改列為重大刑案偵辦，並重新召開偵查庭。（圖／翻攝畫面）









司機稱有出國計畫 保釋金提高至25萬元

根據《ETtoday新聞雲》報導，原先丟包溫男的林姓司機僅獲5萬元交保，但隨著案情發展，檢警認為全案存在諸多待釐清之處，因而升級為重大刑案處理。偵查庭中，林男提及寒假期間有攜子出國計畫，檢方綜合考量後，決定將其保釋金提高至25萬元，未另行限制出境出海，林男已依法完成交保程序。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

