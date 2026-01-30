頂大生被丟包台64遭輾斃！「第二台車」視角曝光

社會中心／綜合報導

25日凌晨一名25歲的溫姓替代役男搭乘多元計程車準備從台北文山區回板橋家，不料在台64線快速道路途中，林姓司機竟要求其下車，將他獨自留在快速道路上。溫男隨後倒臥在車道中，連續遭到多輛後方來車輾壓，傷勢過重當場死亡。林姓司機事後一度以5萬元交保，但因案情疑點眾多，檢警後續將全案改列為重大刑案偵辦，並重新召開偵查庭。如今網路上又流出溫男倒臥在內側車道的畫面，再次掀起網友熱議。





頂大生被丟包台64「倒內車道」遭4車輾斃！「第二台車」急閃現換道…車內視角曝光

林姓司機丟包溫男後，良心不安繞回現場，卻為時已晚。（圖／民視新聞資料照）

行車紀錄器還原丟包現場

有網友在Threads上發布一段「第二台車」視角的行車紀錄器，畫面中可見，時間為凌晨2時22分左右，第二台車以約70至73公里的速度行駛在台64高架路段的內側車道上。現場燈光昏暗，僅有路燈照明，前方視線中有其他車輛正閃著雙黃燈示意，第二台車主也緊急往外側車道切。沒想到，印入眼簾的就是溫姓死者被司機丟包後，倒臥在車道上的畫面。而在畫面中停在最外面車道、閃雙黃燈的車輛，也就是其中一台撞上溫男的白色自小客車。

溫男丟包車道後，後方車輛因閃避不及而輾了過去。（圖／翻攝自Threads@fhysono999授權提供）

網友熱議：內車道丟包根本閃不掉

畫面曝光後，引來大批網友表示，「眼力真的很好，那個在橋緣下面路燈光明顯不足」、「沒看見就超扯了，輾過去，不會停車查看一下？」、「丟在內車道真的超屌，時速80根本不可能閃」、「所以前擋風玻璃透光率高是看得到的嘛，我就記得64不暗啊，被丟包是一回事，輾過去又是一回事唉」、「真的車速不要過快。比較保險」、「超級痛心，一個有為的年輕人才正要開始人生」、「家屬一定很難過」。

溫男倒臥在台64內側車道行車紀錄器曝光。（圖／翻攝自Threads@fhysono999授權提供）

回顧整起案件

檢方調查指出，25日凌晨2時07分，溫姓替代役男從文山區搭乘林姓司機的車前往板橋，途中前12分鐘雙方並無交談。凌晨2時14分，車內傳出疑似踢撞椅背或車門的「叩、叩」聲。林姓司機開口制止後，情緒於2分鐘內迅速失控。林男隨後辱罵髒話並強迫溫男下車，將其獨自留在台64線高架橋上，隨即驅車離去。

溫男下車後因不明原因橫躺於車道。由於夜間視線極差，導致後方陳、邱、簡、魏等四名駕駛因閃避不及接連輾過，溫男當場四肢變形喪命。林男離去後因內心不安撥打110，但警方抵達時已無法挽回。檢方複訊後，後續輾壓溫男的四位駕駛分別以1萬至5萬元不等金額交保，全案朝重大刑案方向擴大偵辦。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

