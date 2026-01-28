頂大生遭丟包台64慘死！ 檢警找到路過騎士改列重大刑案

一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，疑似惹怒司機，當場被丟包在台64快速道路上，最終遭4車輾過身亡，檢警目前將此案改列為「重大刑案」，同時也找到一名事發前1分鐘路過案發地點的重機騎士。

死者家屬到解剖現場釐清死因。（圖／中天新聞）

從該輛計程車的行車紀錄器畫面可以聽到，溫男自從上車後全程不發一語，直到上了台64，車內突然出現疑似踢車門或椅背的「叩、叩、叩」聲，讓司機大怒，要他下車，接著司機就直接開車走人，直到1分鐘後才向警方報案，不過警方到場時，溫男已經氣絕身亡。

媒體報導，檢警認為此案疑點重重，加上司機在把溫男趕下車前，自己也有下車，家屬今天在解剖現場時，也希望能釐清溫男是否有被拖下車，目前已將這案列為「重大刑案」，並將司機的行車紀錄器畫面拿來做數位鑑識。

據悉，警方昨天已經找到一名重機騎士，他在事發前1分鐘經過事發地點，不過他表示自己騎在外側車道，並未留意死者是躺在內側車道抑或是站在那裏。

