頂大生遭丟包台64「倒地險遭輾」畫面曝！網批1類人：是共犯

社會中心／張予柔報導



台64線快速道路日前發生一起震驚社會的死亡事故，一名年僅25歲、畢業於政治大學的溫姓替代役男，凌晨搭乘多元計程車從台北文山區回板橋家，竟被司機丟包在快速道路上，隨後接連遭多輛汽車輾過，當場身亡。案件曝光後，引發社會高度關注與質疑，雖然林姓司機一度以5萬元交保，但因案情疑點重重，加上家屬質疑，警方已將全案朝「重大刑案」偵辦。近日，如今網路上又流出溫男倒臥在內側車道的畫面，再度掀起網路熱議。





廣告 廣告

頂大生遭司機丟包台64線慘死！「倒臥快車道」畫面曝光…網批1類人：都是共犯

行車紀錄器拍下溫男倒臥台64內側車道，駕駛及時變道閃避，避免再次釀成悲劇。（圖／翻攝自Threads@fhysono999授權提供）





行車紀錄器畫面曝光 溫男倒臥內側車道險再遭輾過

有網友在Threads上分享事故當時車輛的行車紀錄器畫面，畫面中可見，溫男倒臥在台64高架路段的內側車道上，身體一動也不動，情況相當緊急。所幸駕駛在行經該路段時，眼尖發現前方異狀，立刻變換車道閃避，才沒有再次輾過溫男。而在畫面中停在最外面車道、閃雙黃燈的車輛，疑似就是其中一台撞上溫男的白色自小客車。

頂大生遭司機丟包台64線慘死！「倒臥快車道」畫面曝光…網批1類人：都是共犯

畫面曝光後，網友指出橋段燈光不足，同時質疑司機為何將人丟在風險極高的快車道。（圖／翻攝自Threads@fhysono999授權提供）

橋下燈光昏暗 網友質疑為何丟在快車道

該段畫面曝光後，不少網友表示太驚悚，指出溫男倒臥的位置靠近橋緣，現場燈光昏暗，「眼力真的很好，那個在橋緣下面路燈光明顯不足」、「我看了好幾次都沒看到」、「重播看這個行車記錄器畫面我都要找一下他在哪了…」、「燈光忽明忽暗，很容易疲勞」。更有不少人注意到，溫男倒臥的位置其實是在快車道上，再度引發外界對司機行為的質疑聲浪，「把人丟在快車道，真的太扯了」、「一直以為是在最右邊沒人開車的地方，結果是在快車道？」、「丟包還選內車道，到底誰在幫司機講話？你們都是共犯」。

頂大生遭司機丟包台64線慘死！「倒臥快車道」畫面曝光…網批1類人：都是共犯

司機與友人說法出現矛盾，警方全面調閱行車紀錄器釐清丟包經過，林姓司機丟包溫男後，良心不安繞回現場，但已經來不及了。（圖／民視新聞資料照）

回顧整起事件 丟包說法出現落差

回顧整起事件，發生在25日凌晨2時7分，溫男當天凌晨透過手機叫車，從台北市文山區興隆路二段一帶上車，約11分鐘後，卻被司機趕下車，隨後遭4輛車接連撞擊，傷重不治。林姓司機起初供稱，因溫男酒後與其發生口角，才會要求對方下車，但溫男友人隨後出面澄清，表示溫男當時並未喝醉，說法與司機供述出現落差，使整起案件疑點重重。目前警方已調閱多支行車紀錄器畫面，持續釐清溫男被丟包的實際位置、時間點與相關責任歸屬，家屬也盼望司法能還原真相，給死者一個交代，全案朝重大刑案方向擴大偵辦。





原文出處：頂大生遭司機丟包台64線慘死！「倒臥快車道」畫面曝光…網批1類人：都是共犯

更多民視新聞報導

「霸王級寒流」恐襲台？氣象專家曝最新預測

黃仁勳釐清40%產能轉移說法！大讚1事：肯定台灣價值

日本必買不是藥妝！內行人大推「這款戰利品」：半價能入手

