頂大生遭丟包台64「連4車輾斃」 師不捨發文：最熱情學生

新北市台64線快速道路25日深夜發生一起重大死亡車禍，一名25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車返家途中，遭司機丟包在高速公路上，隨後不幸遭到4輛車輾過，當場身亡。事故發生後，曾教過溫男的大學教師在臉書發文悼念，字字句句流露不捨，也讓外界看見溫男生前的另一面。

教師在貼文中提到，自己認識溫男時，他仍是新聞系大三學生，主動跨修碩士班全英文課程，對傳播科技與數位發展展現高度熱情與企圖心。溫男在課堂上表現突出，英文口說與寫作能力成熟，學習態度積極，讓老師留下深刻印象。

積極主動、實驗室第一位大學生

課程結束後，溫男更主動詢問是否能以大學生身分加入研究團隊，希望透過參與實驗研究，為未來出國深造累積經驗。教師指出，溫男是團隊中第一位主動加入的大學生，從宣傳研究、招募受試者到實際執行，都能看到他投入其中的身影，做事認真且充滿熱情。

貼文中也描述，溫男不只專注於新聞領域，還跨足企管系修課，並曾在國際知名保養品牌實習，在校內大型活動、行政單位與國際交流場合，也經常能看到他協助撰寫新聞稿、處理宣傳事務，展現多元能力。教師形容，在他身上看見對未來清楚規劃、願意嘗試不同可能的年輕身影。

教師回憶，溫男與研究團隊成員相處融洽，經常一起聚餐、慶生，是團隊中讓人感到溫暖與安心的存在。無論是在學術、實務或人際互動上，他總是帶著笑容、態度從容，給人貼心又可靠的印象。

教師不捨嘆：希望天堂相遇

對於突如其來的噩耗，教師坦言難以承受，直言溫男是一名優秀的學生、出色的研究夥伴，也是一位優秀的記者，教師在貼文最後感性向溫男道別，盼他在另一個世界能夠安好，可以在天堂與他再度相遇。

