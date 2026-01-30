頂大生遭丟包輾斃 所屬平台總經理：司機已停權

溫姓替代役男在台64線遭多車輾斃。（圖／東森新聞）





25歲的溫男擁有國立大學雙學士學位，疑似在酒後搭乘多元計程車返家途中，卻被丟包在台64線快速道路，最終遭多輛車輾過不治，震撼社會。該司機隸屬Bolt叫車平台，Bolt台灣總經理也發聲了。

深夜搭車返家 卻在快速道路遭丟包

警方調查，溫男25日凌晨2時7分搭乘林姓多元計程車司機的車輛，從台北市文山區一路行駛，直到進入台64線快速道路。行車紀錄器顯示，車程期間溫男幾乎沒有說話，車內氣氛相對安靜。

直到凌晨2時14分左右，錄音中出現疑似踢到駕駛座椅背與後車門的叩叩聲，隨後傳出司機情緒性言語與喝止聲，接著錄下2聲關車門的聲響，成為後續案情的關鍵線索。

關門聲後5分鐘 生命瞬間消逝

根據時間軸推算，約在凌晨2時19分，溫男遭第一輛車輛輾過，隨後又接連被3輛車輾過，從車門關上到事故發生，短短5分鐘成為釐清真相的關鍵時段。

究竟溫男是自行下車、跌倒在車道，還是遭強制帶離車輛，至今仍無定論，也讓社會高度關注這段空白時間究竟發生了什麼事。

司機說法與影像不符 案件升級偵辦

林姓司機則辯稱，當時是溫男自行要求下車，他停車讓對方離開，並曾下車查看，目睹溫男躺在快車道上，隨後返回車內，將車輛駛離一小段距離後報警。

不過警方指出，該說法與行車紀錄器呈現的聲音內容並不完全一致，仍存在多處疑點。為釐清是否涉及強制帶離或其他刑責，新北市警局已將案件改列重大刑案，啟動更高規格的偵辦程序。

解剖鑑定啟動 關鍵報告需等2個月

檢警27日會同法醫，在新北市立殯儀館對溫男進行解剖，並採集相關檢體送驗，將釐清死者當時是否有飲酒或其他影響行為能力的狀況。相關單位表示，完整解剖報告約需2個月時間，將成為後續偵辦的重要依據。

警方同時也已訪查一名居住在樹林地區的重機騎士，該名騎士於案發前1分鐘曾經過現場，但表示當時行駛於外側車道，無法確認溫男是站立或倒臥於車道上。

數位鑑識全面進行 還原關鍵時刻

警方指出，將對林姓司機的行車紀錄器進行完整數位鑑識，包含聲音檔、時間軸是否被剪輯，以及是否有刪改痕跡，盼能更精準還原當下情境，拼湊出事發全貌。

王婉諭籲給家屬空間 停止未證實揣測

時代力量黨主席王婉諭也在臉書發文，呼籲社會給真相一點時間，也給家屬一點空間。她轉述家屬心聲指出，部分媒體曾以發酒瘋、激烈爭執等說法形容死者，但行車影像曝光後可見，溫男幾乎全程靜默，相關報導與事實存在明顯落差。

她強調，在司法尚未還原真相前，外界過度揣測與標籤化描述，往往成為家屬最沉重的壓力，呼籲停止轉傳未經證實的訊息，讓司法回到應有角色。

最新進展 平台啟動停權機制

針對外界關注，多元計程車平台Bolt台灣總經理曾憲竑表示，該名司機第一時間已遭停權處分，後續將待警方與刑事調查結果出爐後，再進一步處理。

