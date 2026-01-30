頂大生遭丟包輾斃「錄音檔曝光」！政大教授怒轟車行冷處理…Bolt時隔4天首發聲
新北市中和區台64線快速道路25日凌晨發生一起駭人死亡車禍，25歲的溫姓男子凌晨搭乘多元計程車返家途中，因與46歲司機發生口角衝突，結果被丟包在快速道路上，又疑似不勝酒力而倒臥內側車道，沒想到接連遭4輛車輾過，最後當場頭顱破裂、四肢變形身亡。對此，叫車平台也在4天後發聲表示，目前已對該司機做出停權處理。
政大教授痛心頂大生驟逝…怒批司機：丟包是車行許可的嗎？
政大副教授兼學務長蔡炎龍29日透過臉書哀慟發文表示，溫男其實是政大新聞系、企管系雙主修畢業的頂大生，而身為老師的他，最大的痛就是看見還有無限可能的學生，生命突然在某天戛然而止。蔡炎龍直言，溫男就是教育界想要培養出來的人才典範，並透露溫男個性溫和謙虛、備受教職人員盛讚，還曾參加政大首次舉辦的「北美 (南北加) 青年訪問營」。
蔡炎龍透露，該訪問營的團員參訪了輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等大型企業，而溫男則在擔任其中的核心幹部，帶領活動組、攝影組及公關組，表現十分亮眼，連組別提出的深度問題也讓許多企業主讚賞。蔡炎龍坦言，他一直相信溫男會有非常傑出的表現，也期待未來溫男出去闖蕩一番後，會回到政大與學弟妹分享精彩的所見所聞，「只是這一天，永遠不會來了」。
蔡炎龍也不解指出，車行非但沒有第一時間出面道歉、宣布開除或暫時停止司機的合約並靜候調查，連車行名稱也未被揭露，甚至一度傳出「死者酒後和司機爭吵、踢椅子，司機害怕人身安全被威脅才丟包」的輿論風向，讓他傻眼直呼：「不好意思，就算是這樣，真的把一位把已經喝醉的人，丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路是這家車行的許可的嗎？」另外，蔡炎龍表示，丟抱歉的錄音檔公開後，可見溫男全程安靜，反倒是司機罵了不少髒話：「本來對他的離去，我就是悲傷，但現在又多了一種憤怒。」
台64死亡車禍錄音檔曝光！他全程沒說話、司機飆髒話
根據警方調查，溫男25日凌晨2時07分透過手機叫車APP在台北市文山區興隆路二段，搭乘由林姓男子駕駛的多元計程車，準備返回位於新北市板橋區長江路與民生路口一帶的住處。根據計程車行車紀錄器音檔可以聽見，溫男上車後的前10分鐘都未與司機交談。
直到11分鐘左右，車內突然傳出「扣、扣」等疑似踢踹前座椅背、車門的聲響，林姓司機隨即出言：「先生請不要踢我椅背跟車門」，但後來還是出現3次敲擊聲響，林姓司機再說道：「你可以躺下，但不要踹」。制止未果的林男後來氣得在行經台64線中和路段時停靠路邊，要求溫男下車；至於溫男則從頭到尾都不發一語，最後照做下車。
林姓司機丟包溫男後，似乎又擔心對方發生意外，最後還是打了110向警方報案；只是警消到場時，溫男已遭多次輾壓，頭顱破裂、腦漿外溢，全身多處骨折，肢體嚴重變形，死狀相當悽慘。警方指出，溫男下車後不久就倒臥在台64線內側車道上，期間先後遭39歲陳姓男子、26歲邱姓男子、54歲簡姓男子及45歲魏姓男子駕駛的車輛輾過，後續將林姓司機及4名駕駛依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。
林姓司機、陳男及邱男訊後以5萬元交保；簡男與魏男因涉及肇事逃逸，經檢方複訊後，諭令各以1萬元交保。針對林姓司機於快速道路違規停車、要求乘客下車的行為，警方也將依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款及第38條第2項規定，另案開罰。
Bolt沉默4天發聲了！已立即停權司機
據了解，溫男事發當天是透過Bolt叫車平台叫到林姓司機的車子。對此，Bolt事發後數日才在29日發表聲明回應，對於這起嚴重事故深感哀痛與不捨，並向在此次事件中失去摯親的家屬與親友，致上最深切的哀悼；Bolt也表示，目前此案已進入刑事調查程序，後續將全力配合相關機關的調查，協助釐清事發經過與相關事實。
另外，Bolt台灣總經理曾憲竑指出，第一時間得知此事後，已立即連絡司機並做出停權處理；至於司機加入平台的時長及表現，曾憲竑則表示，由於案件已進入司法調查階段，目前不便對外說明相關細節，後續處置將視調查結果處理。曾憲竑強調，Bolt本就有要求加入車輛要投保乘客第三責任險，但因此案還涉及另外4輛肇事車子，肇責尚未釐清，將待後續調查結果出爐後才能再做處理。
