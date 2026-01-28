頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾

一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」

高大成。（資料照／中天新聞）

回顧這起事件，正服替代役的溫男於25日凌晨2時07分，從台北市文山區興隆路二段搭上多元計程車，目的地是新北市板橋區的長江路，不過在上了台64快速道路後，該名林姓司機疑似不滿椅背遭踹，最終將人趕下車，而溫男被趕下車後倒臥在內側車道上，隨後被4輛車輾過身亡。

據悉，溫男在車上的12分鐘，一句話都沒說過，疑似因敲擊車門或是椅背造成聲響，點燃司機的怒火，最終被趕下車。

據《ETtoday新聞雲》報導，法醫高大成認為，這起事件最大的責任在司機，明知乘客喝醉，也沒有發生毆打的行為，「你有這麼垃圾嗎？你這樣把人家趕下車，害他被輾死。」

高大成認為，溫男確切的致命原因，只要從他受傷的位置以及每輛車的噴濺血跡位置就可以判斷，另外如果倒下時被撞，上身也會遭到波及，而如果是站立時被撞，小腿和大腿都有可能斷掉。

