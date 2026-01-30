頂大男台64線遭丟包輾斃 叫車平台Bolt：深感哀悼但不便說明

警方到場後發現溫男已明顯死亡，立刻指揮其他車輛停下。讀者提供



台64線快速道路日前發生頂大畢業的溫姓替代役男搭乘多元計程車，被林姓駕駛丟包在路邊，慘遭4輛後方來車輾斃的嚴重事故，由於全案疑點重重，檢方已列刑案擴大偵辦。對此，林男所屬叫車平台Bolt在29日回應「深感哀痛與不捨」，但因為全案已進入刑事調查，現階段不便就相關細節對外說明。

這起事故發生於本月25日凌晨2時07分，據警方調查，溫男是透過手機叫車APP叫到林姓駕駛的多元計程車，從台北市文山區興隆路二段上車，預計返回新北市板橋區住處。行車過程中，林男疑似與溫男發生口角，一氣之下竟在台64線路邊將他趕下車，林男之後雖然良心不安報警，但等到警方到場時，溫男已遭後方4輛後方來車輾斃。

然而，後續警方調閱計程車行車紀錄器音檔，發現溫男上車後前10分鐘車內氣氛平靜，雙方並未交談。直到第11分鐘，車內出現「扣、扣」聲，林姓司機疑似認為溫男踢椅背、車門，連續多次出聲制止，接著情緒逐漸失控並飆罵髒話，終於失控怒吼要求溫男下車，不過，期間溫男全程未發一語，成為全案最大疑點。

由於林姓司機是加入Bolt叫車平台的駕駛，據《聯合報》報導，Bolt在29日回應，對於1月25日發生於台64線快速道路的這起嚴重事故，深感哀痛與不捨，並向在此次事件中失去摯親的家屬與親友，致上最深切的哀悼。Bolt表示，目前該案已進入刑事調查程序，將全力配合相關機關的調查工作，協助釐清事故發生的經過與相關事實。鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。

