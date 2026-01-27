頂大男搭小黃命喪台64線！車內詭異聲2分鐘後被丟包

社會中心／李汶臻報導

新北市台64線快速道路25日凌晨傳出死亡車禍，畢業於知名大學、且擁有雙學士學位的25歲替代役溫男，當晚搭乘多元計程車途中，疑與46歲林姓小黃司機發生口角。溫男遭司機丟包在台64快速道路上後，短時間內接連遭4輛汽車輾過，當場斃命。據司機說法，溫男從上車到被趕下車的近12分鐘內，除了車內傳出多次「叩、叩、叩」聲響外，溫男全程都詭異噤聲。至於事發當晚車上的實際情形究竟為何，還須待檢警進一步釐清。

為釐清溫男遭丟包時的身心狀態，檢警27日對溫男的遺體進行解剖，並採集血液等檢體，同時也將持續釐清驗證司機林男事後供述的車上情形是否屬實。據《三立新聞網》報導，25日凌晨溫男透過手機APP叫車，凌晨2時07分自台北市文山區興隆路上車，搭乘林姓男子駕駛的多元計程車，準備返回新北市板橋住處。

溫男上車後約10分鐘內，均未與司機林男交談，但到了第11分鐘，事情出現關鍵轉折。溫男疑似開始踢車門與椅背，司機當下出言相勸「先生請不要踢我椅背跟車門」，但隨後車內仍傳出多次「叩、叩、叩」聲響。

25歲溫男遭多元計程車司機林男丟包在台64線快速道路車道上，遭4車連番輾斃慘死。（圖／翻攝畫面）





司機林男再度提醒溫男「你可以躺下，但不要踹」，後續司機情緒激動罵了髒話，並怒吼「你給我下車」，最終溫男在2時19分被趕下車，但溫男全程未發一語。另據《ETtoday新聞雲》報導，溫男從踹椅背到被趕下車，僅僅過了2分鐘。

司機林男將溫男丟包後，繼續往前行駛約1分鐘，才打110報案聲稱有人躺在台64線快車道，請警方到場協助。但警方與救護人員趕抵現場時，溫男已明顯死亡，慘成被4車陸續輾過，頭部重創、四肢變形。

溫男家屬無法接受親人驟逝，場面哀戚。（圖／翻攝畫面）





至於溫男事發當下的身體狀態，以及是否有藥物或酒精反應，還有待化驗結果進一步釐清。據《自由時報》報導，化驗報告出爐需2個月的時間。此外，死者家屬至今難以接受親人驟逝，並請求檢警務必好好調查，溫男是否有被司機拖下車的可能。

