頂大男被丟包慘死！交通部出手 「最重可廢照」車隊須負管理責任

記者鄭玉如／台北報導

25歲溫姓男子酒後搭乘多元計程車，疑與司機口角遭丟包台64線後被輾斃。交通部指出，車隊應負管理責任，最重可廢止營業執照。（圖／三立資料照）

一名25歲擁有頂大學歷的溫姓男子，25日凌晨酒後搭乘多元計程車，疑與司機發生口角被丟包在台64線，之後遭4車輾斃。交通部今（30）日表示，車隊應負管理責任，若違反「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定，最重可廢止其營業執照，至於叫車平台是否有疏失責任，則須視與車隊合作關係個案認定。

交通部表示，目前叫車平台大多由計程車車隊業者開發或與車隊業者合作營運，車隊不論合作其他平台或是自有平台，都應負起相關的管理責任，包括提供專業訓練、維持服務品質、解決消費爭議，相關法規都有明文規定。

交通部指出，依《汽車運輸業管理規則》對多元化計程車經營業者的相關規定，業者提送的營業計畫書，須納入駕駛人與車輛服務品質的自主管理機制及退場機制，並應載明旅客運送契約內容，以及乘客申訴與消費爭議的處理機制。

依《計程車客運服務業申請核准經營辦法》規定，業者向各公路主管機關提送的營業計畫書，須載明派遣系統、營業方式及建立服務品牌計畫等內容。各公路主管機關得依前述相關法規，及核定之業者營業計畫書內容，對車隊業者，包含採用的平台系統，進行營運監督與管理。

交通部強調，若計程車業者或車隊違反《計程車客運服務業申請核准經營辦法》規定，依公路法第77條第3項，可處3萬元以上、9萬元以下罰鍰，公路主管機關得視違規情節，採取糾正並限期改善、限期停止其繼續受委託6個月至1年，或廢止其營業執照等處分。

至於本案司機將酒醉乘客丟包的行為，依《道路交通管理處罰條例》第38條規定，計程車駕駛人若有任意拒載乘客或故意繞道行駛的情形，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。交通部提醒，乘客若遇到非法拒載或刻意繞路，應記下車號、駕駛人姓名及事發時間、地點，並向相關交通主管機關提出申訴。

此外交通部指出，依公路法第65條規定，汽車所有人應依強制汽車責任保險法的規定，投保強制汽車責任保險。計程車客運業應投保旅客責任保險、第三人責任保險，未依規定投保者，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

