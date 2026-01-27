頂大男被「運將丟包台64」慘死！家屬痛哭…同袍揭真面目：很溫和

社會中心／綜合報導

新北市台64線快速道路西向27.5公里處，25日凌晨傳出一起罕見死亡車禍。25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車途中，疑與司機發生口角後，被要求在快速道路上下車，隨後倒臥於車道上，短時間內接連遭4輛汽車輾過，當場喪命。檢警於27日上午會同法醫進行相驗與解剖，以釐清死因。據悉，溫男祖父母、父母、弟弟及男友皆到場陪同，現場不斷傳出母親低聲啜泣，氣氛哀戚。





車內衝突升高 運將情緒失控停車離去

警方調查指出，24日凌晨2時左右，溫男自台北市文山區興隆路搭乘林姓男子駕駛的多元計程車，準備返回新北市板橋住處。行經台64線中和路段時，溫男在後座欲躺下，過程中多次碰觸車門，遭司機提醒後，情緒未平反而踢踹駕駛座椅背，雙方爆發口角。林男一怒之下，竟將車輛停在快速道路上，要求溫男立即下車，隨後自行駛離現場。

夜色昏暗難辨人影 4車接連輾過未察覺

溫男下車後不久，不明原因橫躺於快車道上。由於事發時天色昏暗、視線不佳，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男先後駕車行經該路段，均未察覺路面有人，接連輾過溫男。林男離開現場後內心不安，隨即報警，但警方與救護人員趕抵時，溫男已明顯死亡，四肢嚴重變形。是否涉及酒精或其他因素，仍待解剖及血液檢驗進一步釐清。

廣告 廣告

與運將爆口角「頂大男被丟包台64」遭車輾死！家屬痛哭…同袍揭私下樣貌：很溫和

25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車途中，疑與司機發生口角後，被要求在快速道路上下車，隨後倒臥於車道上，短時間內接連遭4輛汽車輾過，當場喪命。（圖／翻攝畫面）





頂大雙學士背景曝光 原訂下月退伍求職

據了解，溫男畢業於知名大學，擁有雙學士學位，在校期間表現優異，入伍後分發至鐵路警察局服替代役。鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男自114年10月9日服役以來，生活單純、作息規律，近期正積極準備退伍後的求職面試。

5人涉過失致死送辦 運將另遭交通違規開罰

警方後續調閱現場車輛行車紀錄器，循線通知4名駕駛到案說明，4人均表示因視線不良未察覺異狀。警方訊後，連同林姓運將，依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。此外，林男另涉違反《道路交通管理處罰條例》，包括快速道路違規停車及計程車任意拒載乘客等情事，依法開罰，最高可處新台幣7200元。

家屬相驗現場送別 哀慟氣氛瀰漫殯儀館

檢警27日上午會同法醫進行相驗與解剖作業。根據《ETtoday新聞雲》報導，溫男祖父母、父母、弟弟及男友皆到場陪同，現場不時傳出溫母啜泣聲，氣氛哀戚。檢警將持續釐清事故經過與相關責任歸屬，以還原事發真相。

與運將爆口角「頂大男被丟包台64」遭車輾死！家屬痛哭…同袍揭私下樣貌：很溫和

溫男祖父母、父母、弟弟及男友皆到場陪同，現場不時傳出溫母啜泣聲，場面哀戚。（圖／翻攝畫面）





同袍憶軍中身影 溫和幹部驟逝令人不捨

另據《TVBS》報導，溫姓男子突然離世，讓曾一同服役的同袍難以接受。與他同梯的替代役回憶，溫男在受訓期間曾擔任幹部，也主動協助處理影片剪輯等工作，待人處事一向溫和有禮。由於他身形瘦小、個性內斂，大家從未想過他會與人發生激烈衝突。日前同袍還與他相約聚餐並留下合影，照片中他外表斯文、五官立體，笑容燦爛，如今這段開心時光卻成了同袍心中最不捨的回憶。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：與運將爆口角「頂大男被丟包台64」遭車輾死！家屬痛哭…同袍揭私下樣貌：很溫和

更多民視新聞報導

大哥告別式驚現「周處除三害」？義子西門町埋伏「斷仇家腳筋」內幕曝

頂大男遭計程車「怒丟包台64」4車輾過慘死！律師揭司機下場慘了

新莊騎士「左轉鬼切」遭BMW衝撞！車頭消失「肉身噴飛慘死」驚悚片曝

