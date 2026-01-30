頂大男遭丟包台64輾斃！教師揭錄音疑點：既悲傷又憤怒

25歲溫姓男子遭丟包台64，接連被4車輾過死亡。（圖／東森新聞）





新北市台64線快速道路25日深夜發生一起重大死亡車禍，一名25歲頂大溫姓替代役男搭乘多元計程車返家途中，卻在高架快速道路上遭司機丟包，遭後方4輛車接連撞擊，當場喪命。溫男生前教師在臉書發文哀悼，並指控轎車平台神隱多日，並未公開說明。

大學教師在臉書發文感嘆，身為老師，最痛的不是精心設計的課程被批評，而是眼睜睜看著一名原本擁有無限可能的學生，生命卻突然被迫畫下句點。

溫和謙遜 教師讚：人才典範

教師回憶，溫男在校期間給人的印象始終溫和、謙遜，卻對未來懷抱高度熱情與行動力，不論在學業、實務或校內外活動中，都展現出高度投入與責任感，他形容溫男正是「我們想要培養出來的人才典範」。

教師回憶，溫男曾參加學校舉辦的訪問營，並同時帶領三組別，讓活動順利進行，而溫男幫助教師寫新聞稿時，甚至是「史上新聞稿寫得最好的時光」，即便付出許多，他仍常自認只是盡本分，讓身邊的人印象深刻。

教師感嘆，他總是相信溫男會取得極佳成就，並回到學校當中與學弟妹分享他的種種冒險，可惜這一天已經永遠不會到來。

怒控叫車平台：疑點重重

對於這起事故的處理過程，教師直言「充滿疑點」，他指出，過往若發生類似事件，相關車行通常會第一時間出面說明、道歉，或說明對司機的處置，但此次卻未見明確交代，甚至相關細節長時間未被完整揭露。

他更不滿表示，事後一度帶風向讓外界認為是溫男酒後與司機爭吵，但從公開的錄音內容來看，溫男全程相當安靜，反而是司機不斷出言辱罵。教師強調，即便雙方曾有爭執，也絕不構成將乘客丟在高架快速道路上的理由，「對於他的離世，我就是悲傷，又多了一種憤怒」。

叫車平台：不方便說明

Bolt台灣總經理曾憲竑表示，平台在第一時間掌握事件後，已立即聯繫涉事司機並予以停權處理，目前全案已進入警方及刑事調查程序，後續是否進一步處置，將視調查結果而定。

Bolt昨晚另行發布聲明強調，目前案件已進入司法調查階段，Bolt將全力配合相關機關，協助釐清事故經過與事實真相，基於案件仍在偵辦中，現階段不便進一步對外說明細節。

