頂大男遭計程車「怒丟包台64」4車輾過慘死！律師揭司機下場慘了

社會中心／綜合報導

台64線快速道路25日凌晨發生一起死亡事故。25歲溫姓替代役男當晚搭乘多元計程車，準備從台北市文山區返回新北市板橋住處，途中疑似不慎踢到前座椅背，引發46歲林姓司機不滿，雙方隨即發生激烈口角。衝突過後，溫男被司機要求下車，隨即被丟包在快速道路上。其後倒臥在車道中，短時間內接連遭4輛汽車輾過，當場失去生命，現場狀況相當駭人。對此，知名律師鄧湘全指出，明知快速道路具高度危險性，仍將乘客惡意丟包，相關行為恐已涉及遺棄致死罪，並直言司機後續恐面臨沉重法律責任，「這下官司恐怕沒完沒了」。

司機快速道路上丟包乘客 男子倒臥車道接連遭撞

據了解，雙方發生爭執時，林姓司機情緒失控，竟在快速道路上要求溫男下車，未將人載往平面道路或其他相對安全的地點，隨即駕車離開現場，不久後，溫男不明原因橫躺於快車道上，由於當時夜色昏暗、行車視線不佳，先後遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕車輾過，釀成無可挽回的悲劇。林男離開現場後內心不安，隨即撥打110向警方報案，然而警方趕抵時，溫男已四肢嚴重變形，明顯死亡，現場氣氛凝重。經檢察官複訊後，林男、陳男及邱男各以5萬元交保，簡男與魏男則分別以1萬元交保。檢警今（上午）將會同法醫進行遺體解剖，以進一步釐清確切死因及相關法律責任歸屬。

廣告 廣告

頂大男「疑踹椅背」計程車怒丟包台64！遭4車輾過慘死…律師揭司機下場慘了

溫男不明原因橫躺於快車道上，由於當時夜色昏暗、行車視線不佳，先後遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕車輾過，釀成無可挽回的悲劇。（圖／翻攝畫面）











律師痛批行為失當 恐涉遺棄致死

針對此案，知名律師鄧湘全在臉書發文指出，年僅25歲的年輕生命驟逝，對家屬而言無疑是難以承受的巨大打擊。他強調，計程車司機即使與乘客發生爭執、情緒再不滿，也絕不能將人丟包在快速道路上，這早已超出職業道德層次，而是涉及人命安全。

載客契約仍在 司機有保護義務

鄧湘全指出，乘客與計程車司機之間成立載客契約，雙方存在權利與義務關係。即便司機決定終止載客，也應先將乘客載至平面道路或安全場所再請其下車，尤其乘客明顯乏自我保護能力，更不應置之不理。他進一步提醒，事發時間約在凌晨2時，快速道路車速極快，將乘客留在此處，發生致命事故的風險極高，相關行為恐涉及《刑法》中「遺棄致死」等重罪，後續恐面臨沉重刑責。

鄧湘全最後呼籲，所有職業駕駛與一般用路人都應將「人命關天」放在首位，無論發生何種糾紛，都不能因一時情緒，做出可能奪走他人性命、也毀掉自己人生的決定。依《刑法》第294條規定，對於無自救能力之人，依法令或契約負有扶助、保護義務卻加以遺棄，或未提供其生存所需必要保護者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑；若因此致人死亡，最重可判無期徒刑或7年以上有期徒刑。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：頂大男「疑踹椅背」計程車怒丟包台64！遭4車輾過慘死…律師揭司機下場慘了

更多民視新聞報導

苗栗後龍死雞一片！被棄置出海口 動保所急送驗禽流感、追查來源

剴剴外婆傷痛難平、無法到庭聽判！ 律師代為轉達「是一輩子的痛」

肉搜怒公布土城割喉案乾哥乾妹個資 男大生挨告遭判3月、緩刑2年

